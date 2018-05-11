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Ван И нанесет визиты во Францию, Испанию, Португалию и Аргентину
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Ван И нанесет визиты во Францию, Испанию, Португалию и Аргентину 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Пекин, 11 мая /Синьхуа/ — По приглашению министра Европы и  иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, министра иностранных дел  и международного сотрудничества Испании Альфонсо Дастиса Кеседо,
министра иностранных дел Португалии Аугушту Сантуша Силвы и  министра иностранных дел и культа Аргентины Хорхе Фори член
Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И с 16 по 24 мая  нанесет визиты в вышеуказанные четыре страны и будет присутствовать
на встрече министров иностранных дел стран «Группы 20» в Аргентине.
Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн  Шуан. -0-
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