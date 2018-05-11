Ван И нанесет визиты во Францию, Испанию, Португалию и Аргентину 

Пекин, 11 мая /Синьхуа/ — По приглашению министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, министра иностранных дел и международного сотрудничества Испании Альфонсо Дастиса Кеседо,
министра иностранных дел Португалии Аугушту Сантуша Силвы и министра иностранных дел и культа Аргентины Хорхе Фори член
Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И с 16 по 24 мая нанесет визиты в вышеуказанные четыре страны и будет присутствовать
на встрече министров иностранных дел стран «Группы 20» в Аргентине.
Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. -0-