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В Мексике 15 политиков погибли от рук преступников за последний месяц
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В Мексике 15 политиков погибли от рук преступников за последний месяц 

Вести.Ru 2 часа назад
За последний месяц жертвами разгула насилия в Мексике стали 15 политиков в разных регионах страны. Такие данные компании Etellekt, занимающейся анализом рисков, опубликовало издание Economista.
По данным Etellekt, с начала сентября 2917 года в Мексике были убиты 93 политика. 29 из них планировали выдвигаться на выборные должности, еще девять человек были зарегистрированными кандидатами, передает ТАСС.
Самое большое число убийств политиков — 21 — зарегистрировано в штате Герреро (юго-запад Мексики). В Оахаке от рук преступников погибли 16 человек, в Пуэбле — 10, в Веракрусе — восемь, в штате Мехико — семь, в Чиуауа — пять. Как подчеркнули исследователи, у главы муниципалитета в Мексике шансы умереть насильственной смертью в среднем в 12 раз выше, чем у обычного жителя страны.
В середине марта текущего года Луис Альмагро, генеральный секретарь Организации американских государств, назвал абсолютно неприемлемым насилие в отношении политиков в Мексике.
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