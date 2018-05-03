Мадуро раскритиковал заявления Запада о выборах 

Москва, 3 мая — «Вести. Экономика». Президент Венесуэлы Николас Мадуро высмеял международную критику предстоящих в стране выборов главы государства, по итогам которых он надеется на переизбрание, передает Reuters.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро EPA-EFE/MIGUEL GUTIERREZ
Основная оппозиция Венесуэлы бойкотирует выборы на том основании, что выборы будут проводиться под контролем сторонников 55-летнего социалиста Мадуро. Соединенные Штаты, страны ЕС и различные соседи Венесуэлы в Южной Америке также назвали выборы несправедливыми. "Значит, они не признают Мадуро по всему миру. Какого черта мне надо об этом волноваться?, — заявил Мадуро на предвыборном митинге в Ла-Гуайре, на побережье за ∎∎пределами Каракаса. — Какого черта я должен волноваться о том, что говорит Европа и Вашингтон". Как писали «Вести. Экономика», оппозиционный альянс Венесуэлы призвал ООН не отправлять наблюдателей на президентские выборы 20 мая, чтобы избежать легитимизации результатов опроса, которые, по их мнению, будут сфальсифицированы в пользу президента Николаса Мадуро. Мадуро, который надеется на переизбрание в условиях экономического краха, из-за чего множество граждан Венесуэлы были вынуждены перебраться в соседние страны, попросил ООН направить наблюдателей на голосование. Основная оппозиционная коалиция бойкотирует выборы на том основании, что совет по выборам исторически выступал за правящую Социалистическую партию, а самые известные кандидаты от оппозиции были заключены в тюрьму или лишены возможности занимать должность. По словам депутата Дельсы Солорзано из оппозиционной коалиции «Широкий фронт», они попросили ООН не подтверждать легитимность майского голосования. Она также добавила, что миссия организации заключается в защите прав человека, а не «в утверждении диктатуры». Пресс-секретарь ООН заявил, что ответ правительства на получение миссии был получен. "Но наша позиция по всем таким вопросам заключается в том, что отправка наблюдателей за выборами требует мандата от одного из органов государства-члена ООН", например, Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи, написал по электронной почте представитель ООН Фархан Азиз Хак.