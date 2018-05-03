Ещё
Мадуро раскритиковал заявления Запада о выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мадуро раскритиковал заявления Запада о выборах 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 3 мая — «Вести. Экономика». Президент Венесуэлы Николас Мадуро высмеял международную критику предстоящих в стране выборов главы государства, по итогам которых он надеется на переизбрание, передает Reuters.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро EPA-EFE/MIGUEL GUTIERREZ
Основная оппозиция Венесуэлы бойкотирует выборы на том основании, что выборы будут проводиться под контролем сторонников 55-летнего социалиста Мадуро. Соединенные Штаты, страны ЕС и различные соседи Венесуэлы в Южной Америке также назвали выборы несправедливыми. "Значит, они не признают Мадуро по всему миру. Какого черта мне надо об этом волноваться?, — заявил Мадуро на предвыборном митинге в Ла-Гуайре, на побережье за ∎∎пределами Каракаса. — Какого черта я должен волноваться о том, что говорит Европа и Вашингтон". Как писали «Вести. Экономика», оппозиционный альянс Венесуэлы призвал ООН не отправлять наблюдателей на президентские выборы 20 мая, чтобы избежать легитимизации результатов опроса, которые, по их мнению, будут сфальсифицированы в пользу президента Николаса Мадуро. Мадуро, который надеется на переизбрание в условиях экономического краха, из-за чего множество граждан Венесуэлы были вынуждены перебраться в соседние страны, попросил ООН направить наблюдателей на голосование. Основная оппозиционная коалиция бойкотирует выборы на том основании, что совет по выборам исторически выступал за правящую Социалистическую партию, а самые известные кандидаты от оппозиции были заключены в тюрьму или лишены возможности занимать должность. По словам депутата Дельсы Солорзано из оппозиционной коалиции «Широкий фронт», они попросили ООН не подтверждать легитимность майского голосования. Она также добавила, что миссия организации заключается в защите прав человека, а не «в утверждении диктатуры». Пресс-секретарь ООН заявил, что ответ правительства на получение миссии был получен. "Но наша позиция по всем таким вопросам заключается в том, что отправка наблюдателей за выборами требует мандата от одного из органов государства-члена ООН", например, Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи, написал по электронной почте представитель ООН Фархан Азиз Хак.
Вести.Ru: последние новости
Маккейн предложил провести хакерскую атаку против России Украина пожаловалась на досмотр судов российскими пограничниками Роскомнадзор не собирается блокировать Viber
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки414
Windows сломал компьютеры по всему миру74
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня23
Популярный российский блогер найден мертвым137
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе151
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Другое
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение