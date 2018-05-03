Мадуро заявил, что первым возьмет в руки ружье для защиты Венесуэлы от США

"Если однажды к власти придет правительство, которое попытается отдать богатства, я первым возьму ружье, чтобы устроить вооруженную революцию вместе с народом, если это будет необходимо, и призову народ взять оружие", — заявил Мадуро в ходе выступления в рамках своей предвыборной кампании в штате Варгас.

Венесуэльский лидер отметил, что никто не должен считать, что «может предлагать богатства страны гринго (американцам — ред.)».

Выборы президента в Венесуэле пройдут 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Вместе с президентскими пройдут и местные выборы.