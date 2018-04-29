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Умер экс-диктатор Боливии Луис Гарсия Меса
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Умер экс-диктатор Боливии Луис Гарсия Меса 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Бывший президент Боливии Луис Гарсия Меса, установивший в стране военную диктатуру в 1980-1981 годах, скончался в воскресенье в госпитале Ла-Паса в возрасте 88 лет, сообщает телеканал Telesur со ссылкой на врачей.
Экс-глава государства был доставлен в госпиталь Cossmil в субботу днем, его состояние оценивалось как критическое. Как заявили врачи, в ночь на воскресенье он перенес четвертый сердечный приступ, после которого медики не смогли вернуть его к жизни.
Гарсия Меса пришел к власти в июле 1980 года в результате государственного переворота, сместив с поста исполнявшую обязанность президента Лидию Гейлер Техада, и установил в стране военную диктатуру. Во время его правления гонениям и насильственным действиям подвергались представители левых сил. Через 13 месяцев пребывания во власти после раскола внутри вооруженных сил и обвинений режима в наркоторговле Гарсия Меса шел с поста и покинул страну.
В конце 1980 годов суд Боливии заочно приговорил его к 30 годам тюрьмы без права на досрочное освобождение. В марте 1995 года власти Бразилии задержали экс-президента и выдали его Боливии. Последние семь лет, по данным телеканала, бывший диктатор провел в госпитале в связи с осложнениями медицинского характера. Два года назад ему вновь было отказано в досрочном освобождении.
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