Умер экс-диктатор Боливии Луис Гарсия Меса

Экс-глава государства был доставлен в госпиталь Cossmil в субботу днем, его состояние оценивалось как критическое. Как заявили врачи, в ночь на воскресенье он перенес четвертый сердечный приступ, после которого медики не смогли вернуть его к жизни.

Гарсия Меса пришел к власти в июле 1980 года в результате государственного переворота, сместив с поста исполнявшую обязанность президента Лидию Гейлер Техада, и установил в стране военную диктатуру. Во время его правления гонениям и насильственным действиям подвергались представители левых сил. Через 13 месяцев пребывания во власти после раскола внутри вооруженных сил и обвинений режима в наркоторговле Гарсия Меса шел с поста и покинул страну.