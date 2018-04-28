Стала известна дата возобновления авиасообщения между Панамой и Венесуэлой

Авиационное сообщение между Панамой Венесуэлой возобновится 1 мая. Об этом сообщается на сайте панамской авиакомпании Copa Airlines.

"Национальный институт гражданской авиации Венесуэлы объявил в официальном коммюнике о восстановлении полетов между Венесуэлой и Панамой. В связи с этим авиакомпания в свою очередь рада сообщить, что постепенно возобновит работу, начиная с 1 мая, начав с полетов в Каракас и Валенсию", — говоритcя в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Панамы и Венесуэлы решили вернуть свои дипломатические миссии.

Как отмечалось, власти Панамы и Венесуэлы, помимо восстановления дипмиссий, договорились возобновить и авиаперелеты.