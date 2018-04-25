Chevron эвакуирует руководящих сотрудников из Венесуэлы после ареста двух служащих — СМИ

Chevron также обратился к остальным сотрудникам с просьбой избегать посещения производственных площадок совместного с PDVSA предприятия. По данным агентства, два арестованных ранее сотрудника могут быть обвинены в государственной измене в связи с отказом подписать контракт на поставку деталей из-за завышенной цены и отсутствия конкурирующих предложений.

Речь может идти о 30 сотрудниках в прибрежном городе Пуэрто ла Крус. Кроме того, несколько иностранных сотрудников компании с семьями покинули страну ранее.

Chevron отказался комментировать кадровые вопросы, правительство и PDVSA не ответили на запросы агентства о комментариях.

По данным одного из источников, Chevron тем не менее не планирует уходить из Венесуэлы, считая, что ситуация в стране стабилизируется. Компания владеет здесь долями в пяти проектах, имеет два офиса и 150 сотрудников в Пуэрто ла Крус.

Нефтяники опасаются повторения ситуации 2007 года, когда Уго Чавес вынудил зарубежные нефтяные компании войти в СП как миноритарных партнеров. ExxonMobil отказалась от пересмотренных условий и обратилась в международный арбитраж.

"Ни одна из компаний не может уйти, потому что тогда она потеряет активы", — сказал агентству один из участников переговоров об уходе Exxon из страны в 2007 году.

Некоторые другие компании списывают стоимость активов в Венесуэле или сокращают свою деятельность в стране, оставляя лишь ключевой персонал.