ЦИК России планирует направить делегацию на выборы президента Венесуэлы

В среду он встретился с председателем Национального избирательного совета (CNE) Венесуэлы Тибисай Лусеной Рамирес. Как сообщает сайт ЦИК, замглавы ведомства выразил уверенность, что опыт избирательного совета позволит успешно провести выборы президента Венесуэлы, которые назначены на 20 мая.

"ЦИК России предполагает направить делегацию на выборы в Венесуэлу", — сказал Булаев РИА Новости после встречи.

Он уточнил, что такой визит может состояться именно в рамках двустороннего сотрудничества избирательных органов — существует соглашение о взаимодействии между избирательным советом Венесуэлы и Центральной избирательной комиссией России.

Член Центризбиркома Василий Лихачев , принимавший участие во встрече, сообщил, что представители ЦИК могут посетить также избирательный участок в Москве, который будет создан для голосования граждан Венесуэлы на предстоящих выборах.

"Участники встречи поддержали мое предложение, чтобы кто-то из членов ЦИК или сотрудников аппарата в качестве международных наблюдателей поприсутствовали в день голосования на участке в посольстве Венесуэлы в Москве", — сообщил Лихачев РИА Новости.

Он уточнил, что на консульском учете в посольстве состоят около 300 граждан Венесуэлы, находящихся в России . Кроме того, член ЦИК рассказал, что планируется проработать поправки в уже существующее соглашение о взаимодействии избирательных органов двух стран, чтобы актуализировать и дополнить документ.