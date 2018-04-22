Наследник Кастро: У руля на Кубе встал тихий аппаратчик

Вчера Рауль Кастро ушел в отставку и передал пост президента Мигелю Диас-Канелю. Перед новым лидером стоит целый ряд задач.

Мигель Диас-Канель

Родился в 1958 году, по образованию инженер-электронщик

1994 — Первый секретарь Коммунистической отделения партии в провинции Вилья-Клара

2003 — Первый секретарь отделения партии в провинции Ольгин и член Политбюро

2009 — Министр высшего образования

Впервые с 1959 года президент Кубы не носит фамилию Кастро. Кубинцы, полные ожиданий и скепсиса, осознали вчера, что Рауль Кастро действительно ушел в отставку и немедленно передал пост руководителя своему вице-президенту Мигелю Диас-Канелю.

А кто же такой Мигель Диас-Канель? Большинство кубинцев задают себе сейчас именно этот вопрос. За последние 30 лет неприметный бюрократ из провинции Вилья-Клара тихо-спокойно карабкался по ступенькам компартии Кубы, ничего особо и не делая. Поэтому в стране, где десятилетиями велись активные спекуляции на тему о том, кто же придет на смену Фиделю и Раулю Кастро, где кандидаты достигали вершин, чтобы потом с них скатиться, потому что становились слишком рьяными, карьера Диаса-Канеля довольно примечательна.

Со временем то, что он «не высовывался» и сохранял лояльность по отношению к компартии, привлекло к себе благосклонное внимание Рауля Кастро. В 2003 году Диас-Канель стал протеже Кастро, вошел в Политбюро Коммунистической партии Кубы и впоследствии был назначен продолжать те реформы, которые начал Рауль Кастро, сменивший на посту президента своего больного брата, Фиделя Кастро.

Но работа Диас-Канелю предстоит нелегкая. Для большинства кубинцев он сравнительно не известен и совершено не обладает тем историческим весом, который революция 1959 года дала тем, кто ее осуществлял, Фиделю и Раулю Кастро. 58-летний Диас-Канель окружен более молодым поколением, теми, кто был арьергардом революции. Поскольку Рауль Кастро по-прежнему до 2021 года остается первым секретарем в Коммунистической партии страны, которая доминирует надо всем в стране, у Диас-Камеля большого простора для собственных инициатив не будет.

Возможно, он уже это понял, потому что снова и снова говорит о том, что придерживается принципа преемственности и не может даже подумать о том, чтобы отклониться от избранного пути. Тем не менее, перед ним стоит огромный ряд задач.

Реформы не удались

Правда состоит в том, что Рауль Кастро изменил многое из того, что во время правления Фиделя Кастро было просто немыслимым — например, восстановил дипломатические отношения с США . Он разрешил кубинцам ездить за границу, продавать и покупать недвижимость и автомобили и работать на самих себя. Но его реформы не привели к желаемым результатам для экономики страны, что Кастро признавал и сам, когда в прошлом месяце говорил о своих собственных «ошибках и недостатках», которые способствовали тому, что его обещания «модернизации социализма» потерпели неудачу.

Диас-Канель становится руководителем страны, где не хватает по меньшей мере миллиона жилых домов, эффективной транспортной системы и чистой питьевой воды. Кризисом поражены и системы образования и медицинского обслуживания вследствие недостатка работников, инфраструктура Кубы предельно изношена. Ожидаемых иностранных инвестиций не последовало, и из плана Кастро превратить Кубу в страну, которая сама обеспечивает себя продуктами сельского хозяйства, ничего не вышло.

Реформа, которая вызывала у кубинцев больше всего ожиданий, была связана с общим разрешением на открытие мелких частных фирм, и маленькие парикмахерские, ресторан и мастерские стали появляться повсюду. Но режим, как обычно, испугался своей собственной тени и прекратил в последние годы выдавать разрешения на занятия мелким бизнесом. Вместе с тем возросли бюрократические требования, и это привело к тому, что многие частные семейные фирмы вновь закрылись. Куба по-прежнему зависит от своего туризма.

«Диас-Канелю дали в руки горячую картофелину, которую он должен удержать в руках. И без перчаток», — заявил Эухенио Янес (Eugenio Yañez), кубинский экономист и редактор в беседе с чилийской газетой La Tercera. По его словам, самая большая задача нового президента — завоевать признание населения страны.

Он просто вынужден улучшить условия жизни кубинцев. Если он не сможет сделать это, ему придется прибегнуть к репрессиям, чтобы сохранить власть. Кубинцы выдержали репрессии со стороны Фиделя и Рауля Кастро благодаря их историческому весу, но вряд ли станут их терпеть от такого выскочки, как Диас-Канель. Он просто вынужден будет что-то им предъявить», — сказал он.

Экономикой управляют военные

Сможет ли он это сделать, в значительной степени зависит от того, разберется он с военными, или нет, поскольку военные контролируют 60% кубинской экономики через государственный конгломерат Gaesa. Благодаря человеку военному, Раулю Кастро, вооруженные силы стали играть в кубинском обществе все большую роль, и гражданскому Диас-Канелю придется принять сложившуюся ситуацию.

Диас-Канель получил образование инженера-электронщика и начинал свою карьеру в качестве преподавателя местного университета. Вместе с тем он активно участвовал в Союзе молодых коммунистов. И уже в возрасте 31 года стал членом ЦК Коммунистической партии.

В 1994 году он стал первым секретарем отделения партии в своей собственной провинции Вилья-Клара, и, возможно, именно отсюда идут некоторые признаки стиля его руководства. В провинции его помнят длинноволосым руководителем, любящим рок и открытым к мнениям, отличным от его собственных. Особенно он запомнился тем, что поддержал культурный центр, в котором шли даже представления о трансвеститах и с их участием.

«С ним всегда было легко вступить в контакт. Гораздо легче, чем с другими коммунистическими бюрократами. Он разъезжал по городу на своем велосипеде и то и дело останавливался, чтобы поговорить с людьми и выслушать их. Он был simpático», — рассказала одна из местных женщин испанской газете La Vanguardia.

Но разъезжать на велосипеде по Вилья-Кларе и быть дружелюбным, — это одно, а быть мишенью за то, что реформы не удались, перед очень нетерпеливыми кубинцами — другое. Кудри Мигелю Диас-Канелю явно пригладят.