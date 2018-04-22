Ещё
ЕС и Мексика достигли договоренности по соглашению о свободной торговле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС и Мексика достигли договоренности по соглашению о свободной торговле 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем в своем твиттере сообщила о достижении принципиальной договоренности по соглашению о свободной торговле Евросоюза и Мексики.
"Сегодня мы завершили сделку с Мексикой! Современное и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле менее чем за два года. Удача для наших потребителей и предпринимателей. ЕС и Мексика стали партнерами по серьезной, регулируемой правилами торговле", — написала Мальмстрем.
Для того, чтобы соглашение вступило в силу, после того, ка к оно будет готово, его необходимо будет одобрить Совету ЕС и Европарламенту.
Ранее сообщалось, что Белый дом приостановил действие ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно для Евросоюза и Мексики.
Газета.Ru: последние новости
В МИД Уругвая отклонили просьбу США выслать российских дипломатов Мадуро встретился с главой Кубы Актрису из "Тайн Смолвиля" задержали по подозрению в работорговле
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной44
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина158
США оставят «Гарри Трумэна» в море из-за России36
Украинцы высмеяли «эффективную армию» Порошенко57
Девочку убило в Москве взлетевшим мусорным баком26
Видео
Девочку убило в Москве взлетевшим мусорным баком
Происшествия
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение