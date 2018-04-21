ЕС и Мексика договорились о соглашении о свободной торговле, техработа продолжится

Соглашение с Мексикой — это обновление к старому договору от 2000 года.

"Сегодня мы завершили сделку с Мексикой. Современное и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле (было достигнуто — ред.) менее чем за два года", — говорится в Twitter еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём

В сообщении Еврокомиссии при этом отмечается, что было достигнуто «принципиальное соглашение по торговле и инвестициям между ЕС и Мексикой».

"Наши переговоры продолжатся для разрешения оставшихся технических вопросов и завершения (формирования — ред.) полного юридического текста" соглашения, сообщает ЕК.

Как отмечает Еврокомиссия, новое соглашение сделает «практически всю торговлю товарами между ЕС и Мексикой» беспошлинной, включая сельскохозяйственный сектор.