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ЕС и Мексика договорились о соглашении о свободной торговле, техработа продолжится
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ЕС и Мексика договорились о соглашении о свободной торговле, техработа продолжится 

Прайм 37 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 21 апр /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия от имени Евросоюза и Мексика достигли принципиальной договоренности по соглашению о свободной торговле, техническая работа продолжится, сообщила в субботу ЕК.
Соглашение с Мексикой — это обновление к старому договору от 2000 года.
"Сегодня мы завершили сделку с Мексикой. Современное и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле (было достигнуто — ред.) менее чем за два года", — говорится в Twitter еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём.
В сообщении Еврокомиссии при этом отмечается, что было достигнуто «принципиальное соглашение по торговле и инвестициям между ЕС и Мексикой».
"Наши переговоры продолжатся для разрешения оставшихся технических вопросов и завершения (формирования — ред.) полного юридического текста" соглашения, сообщает ЕК.
Как отмечает Еврокомиссия, новое соглашение сделает «практически всю торговлю товарами между ЕС и Мексикой» беспошлинной, включая сельскохозяйственный сектор.
Когда соглашение будет полностью готово, оно еще должно быть одобрено Советом ЕС и Европарламентом.
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