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Мадуро провёл встречу в Гаване с новым лидером Кубы
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Мадуро провёл встречу в Гаване с новым лидером Кубы 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился в Гаване с новым председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем. Об этом информирует Prensa Latina.
По данным агентства, глава Венесуэлы прибыл на Кубу, чтобы «укрепить братские отношения между двумя странами».
Также отмечается, что в ходе своего визита Мадуро заявил, что «у Кубы и Венесуэлы есть все возможности для продолжения сотрудничества в разных сферах на благо народов Латинской Америки и Карибского бассейна».
16 апреля Национальное собрание Кубы утвердило Мигеля Диас-Канеля на должность главы Госсовета.
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