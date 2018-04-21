Мадуро провёл встречу в Гаване с новым лидером Кубы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился в Гаване с новым председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем. Об этом информирует Prensa Latina.

По данным агентства, глава Венесуэлы прибыл на Кубу, чтобы «укрепить братские отношения между двумя странами».

Также отмечается, что в ходе своего визита Мадуро заявил, что «у Кубы и Венесуэлы есть все возможности для продолжения сотрудничества в разных сферах на благо народов Латинской Америки и Карибского бассейна».

16 апреля Национальное собрание Кубы утвердило Мигеля Диас-Канеля на должность главы Госсовета.