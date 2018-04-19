Британский эксперт считает, что Трамп не будет менять курс в отношении Кубы

В четверг Мигель Диас-Канель был утвержден Национальным собранием народной власти Кубы (парламентом страны) в должности главы Госсовета и сменил Рауля Кастро на высшем государственном посту.

"Никаких изменений в политике США не будет, поскольку Трамп не заинтересован в ее изменении. Все зависит от него… До тех пор, пока республиканцы контролируют конгресс, а Трамп в них нуждается, он не будет менять политику", — считает Уилкинсон.

Он также полагает, что резких изменений не будет и на Кубе.

"Внезапных или больших изменений не будет, потому что Диас Канель — весьма ортодоксальный партиец, которого тщательно отбирали для этой работы. Он уже давно участвует в управлении на самом высоком уровне, так что продолжится то же коллективное руководство. Кроме того, Рауль Кастро по-прежнему остается главой коммунистической партии до 2021 года, так что он останется на заднем плане, чтобы с ним советовались по всем крупным вопросам", — отметил Уилкинсон.