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Британский эксперт считает, что Трамп не будет менять курс в отношении Кубы
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Британский эксперт считает, что Трамп не будет менять курс в отношении Кубы 

РИА Новости 26 минут назад
ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не заинтересован в смене жесткого курса в отношении Кубы, несмотря на смену власти на острове, заявил РИА Новости преподаватель политологии и международных отношений в Бекингемском университете в Великобритании Стивен Уилкинсон.
В четверг Мигель Диас-Канель был утвержден Национальным собранием народной власти Кубы (парламентом страны) в должности главы Госсовета и сменил Рауля Кастро на высшем государственном посту.
"Никаких изменений в политике США не будет, поскольку Трамп не заинтересован в ее изменении. Все зависит от него… До тех пор, пока республиканцы контролируют конгресс, а Трамп в них нуждается, он не будет менять политику", — считает Уилкинсон.
Он также полагает, что резких изменений не будет и на Кубе.
"Внезапных или больших изменений не будет, потому что Диас Канель — весьма ортодоксальный партиец, которого тщательно отбирали для этой работы. Он уже давно участвует в управлении на самом высоком уровне, так что продолжится то же коллективное руководство. Кроме того, Рауль Кастро по-прежнему остается главой коммунистической партии до 2021 года, так что он останется на заднем плане, чтобы с ним советовались по всем крупным вопросам", — отметил Уилкинсон.
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