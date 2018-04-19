При новом президенте Куба продолжит дружить с Россией

Национальная ассамблея Кубы 19 апреля тайным голосованием выбрала президентом Мигеля Диаса-Канеля, который до этого занимал должность вице-председателя Госсовета. За него проголосовали 603 из 605 депутатов. Рауль Кастро , руководивший Кубой последние десять лет, добровольно сложил полномочия в возрасте 86 лет.

— Алексей Константинович, отношения наших стран могут поменяться в связи с избранием нового лидера на Кубе?

— Не думаю. Эти отношения связаны не столько с личностью конкретного лидера, сколько с объективным положением Кубы как страны, которая находится в сложных, почти что враждебных отношениях с США.

Недавно в столице Перу на саммите Америк вице-президент США Майкл Пенс резко осуждал диктатуры на Кубе и в Венесуэле , то есть администрация [президента США Дональда] Трампа полностью отказалась от курса [бывшего главы американского государства Барака] Обамы на дискуссию с этими странами. И в риторике президента США очень заметны антикубинские мотивы. В таких условиях я не думаю, что Куба может позволить себе серьёзно менять свою внешнеполитическую ориентацию.

— Эксперты говорят, что внутренняя политика Кубы сейчас меняется — взят курс на умеренные рыночные реформы. Новый лидер, считаете, его продолжит?

— Думаю, что могут быть заметные сдвиги в экономической сфере, развитие мелкого предпринимательства продолжится.

Это же сейчас, кстати, происходит и в Северной Корее , а ранее, ещё в 80-е годы прошлого века, процесс был запущен в Китае . Там вообще обеспечена свобода крупного предпринимательства, что не меняет характер внутренней политики.

Эти отношения связаны не столько с личностью конкретного лидера, сколько с объективным положением Кубы как страны, которая находится в сложных, почти что враждебных отношениях с США.

— Правительство США не раз говорило о том, что ослабление политического контроля над экономикой Кубы приведёт там к смене политической системы. Вы с этим согласны?

— Нет. Такой угрозы я не вижу, так как все реформы, которые идут на острове, носят очень узкий характер. Они оправданны, тем более что внешнее положение Кубы, которое подвергается постоянным политическим атакам со стороны США, вынуждает правительство проводить последовательную политику по сохранению тех основ кубинского общества, которые были заложены ещё Фиделем Кастро

— Клан Кастро влиять на политику в стране не будет?

— Рауль — авторитетный человек, его мнение, без сомнения, будет учитываться, тем более что он остаётся главой компартии, неформальным лидером нации. Но принимать практические решения будут уже другие люди, что правильно.

— Дело в том, что в США любят болтать. Мы тоже много слышали от Дональда Трампа , что он хочет установить хорошие отношения с Россией. И вот он уже полтора года их «устанавливает». Мы слышим, что Трамп сейчас налаживает чуть ли не дружеские ношения с Ким Чен Ыном . А что происходит на деле?

Дело в том, что в США любят болтать. Мы тоже много слышали от Дональда Трампа, что он хочет установить хорошие отношения с Россией.

То есть США, проводя жёсткую внешнюю политику, периодически смягчают своё поведение риторическими заявлениями. Якобы они хотят иметь хорошие отношения со всеми странами. Но эти заявления не подтверждаются практическими действиями.

— Так же, как произошло с Китаем?