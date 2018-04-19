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Куба готова к диалогу на условиях уважения, заявил новый лидер страны
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Куба готова к диалогу на условиях уважения, заявил новый лидер страны 

РИА Новости 1 час назад
ГАВАНА, 19 апр — РИА Новости. Куба готова к диалогу на уважительных условиях, но не поддастся на давление или ущемление ее независимости, заявил избранный председателем Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель.
"Куба не делает уступок в том, что касается суверенитета и независимости, мы никогда не уступим давлению или угрозам", — сказал Диас-Канель.
"Здесь нет места переменам, которые противоречили бы наследию такой многолетней борьбы. Есть только место тому, чтобы революция продолжалась, — без уступок, без страха, защищая нашу точку зрения", — добавил он.
При этом, по словам нового кубинского руководителя, страна будет открыта к диалогу с теми, кто будет к нему готов на уважительных условиях.
"Избранные (на этой парламентской сессии) будут защищать революцию", — сказал Мигель Диас-Канель.
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