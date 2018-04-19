Куба готова к диалогу на условиях уважения, заявил новый лидер страны

ГАВАНА, 19 апр — РИА Новости Куба готова к диалогу на уважительных условиях, но не поддастся на давление или ущемление ее независимости, заявил избранный председателем Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель.

"Куба не делает уступок в том, что касается суверенитета и независимости, мы никогда не уступим давлению или угрозам", — сказал Диас-Канель.

"Здесь нет места переменам, которые противоречили бы наследию такой многолетней борьбы. Есть только место тому, чтобы революция продолжалась, — без уступок, без страха, защищая нашу точку зрения", — добавил он.

При этом, по словам нового кубинского руководителя, страна будет открыта к диалогу с теми, кто будет к нему готов на уважительных условиях.

"Избранные (на этой парламентской сессии) будут защищать революцию", — сказал Мигель Диас-Канель.