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Речи об увеличении поставок пшеницы в Венесуэлу пока не идет, заявили в МИД
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Речи об увеличении поставок пшеницы в Венесуэлу пока не идет, заявили в МИД 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Речи об увеличении поставок российской пшеницы в Венесуэлу пока не идет, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"В этом вопросе есть технические параметры, нормы, свыше которых поставки невозможны. Это связано и с транспортом, и способностью Венесуэлы переработать конкретные объемы. Так что вопрос об увеличении поставок пока не ставится ни с венесуэльской стороны, ни с нашей", — сказал Щетинин.
По его словам, «речь идет о поставках зерна в нынешних объемах, которые позволяют венесуэльцам в существенной степени решать проблемы продовольственного обеспечения».
Россия в августе 2017 года начала поставки пшеницы в Венесуэлу, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщил о планах по экспорту в эту латиноамериканскую страну порядка 600 тысяч тонн зерна. В ноябре министр сельского хозяйства Венесуэлы Вильмар Кастро Сотельдо заявил о намерении увеличить объёмы закупаемой у России пшеницы.
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