Речи об увеличении поставок пшеницы в Венесуэлу пока не идет, заявили в МИД

"В этом вопросе есть технические параметры, нормы, свыше которых поставки невозможны. Это связано и с транспортом, и способностью Венесуэлы переработать конкретные объемы. Так что вопрос об увеличении поставок пока не ставится ни с венесуэльской стороны, ни с нашей", — сказал Щетинин.

По его словам, «речь идет о поставках зерна в нынешних объемах, которые позволяют венесуэльцам в существенной степени решать проблемы продовольственного обеспечения».