На Кубе закончилась эпоха Кастро

На Кубе закончился почти 60-летний период правления семейства Кастро, передает Reuters

Национальная ассамблея — высший орган государственной власти — избрала президентом республики Мигеля Диас-Канеля. Как стало известно в четверг, 19 апреля, его кандидатуру поддержали 603 члена парламента из 604.

Голосование прошло на первом заседании избранной в марте этого года ассамблеи. Члены парламента также сформировали Госсовет, в который вошел 31 депутат. Они в свою очередь назначили своего председателя — нового главу государства.

Диас-Канель с 2013 года занимал должность первого заместителя председателя Госсовета Кубы. Он считался основным кандидатом на пост президента.