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На Кубе закончилась эпоха Кастро
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На Кубе закончилась эпоха Кастро 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
На Кубе закончился почти 60-летний период правления семейства Кастро, передает Reuters.
Национальная ассамблея — высший орган государственной власти — избрала президентом республики Мигеля Диас-Канеля. Как стало известно в четверг, 19 апреля, его кандидатуру поддержали 603 члена парламента из 604.
Голосование прошло на первом заседании избранной в марте этого года ассамблеи. Члены парламента также сформировали Госсовет, в который вошел 31 депутат. Они в свою очередь назначили своего председателя — нового главу государства.
Диас-Канель с 2013 года занимал должность первого заместителя председателя Госсовета Кубы. Он считался основным кандидатом на пост президента.
В декабре 2017-го тогдашний лидер Кубы Рауль Кастро заявлял, что не будет претендовать на высшую должность в третий раз, писала газета Juventud Rebelde. Он возглавлял республику с 2008 года. До этого с 1959 года страной фактически руководил его старший брат Фидель Кастро.
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