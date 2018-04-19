Трамп отказал Бразилии в членстве в ОЭСР

Колумбию. Ранее в прессу просочилась информация из бразильского министерства иностранных дел, в которой утверждалось, что глава США Доналд Трамп якобы лично высказался против членства Бразилии в «элитном клубе стран». Кроме того, и что особенно задело самолюбие бразильцев, Вашингтон заявил, что считает более достойными кандидатами Аргентину

Бразилия активизировала свои попытки влиться в ряды ОЭСР практически сразу после смены правительства в 2016 году, последовавшем после импичмента президента Дилмы Роуссефф . Занявший ее место Мишел Темер, которого ряд аналитиков называл не иначе как «человеком с Уол-Стрит», и либерально настроенные члены его правительства рассчитывали на заметную активизацию торгово-экономических отношений с США. Но, как показала практика, Белый дом не проявил ожидаемой некоторыми экспертами дружественности.

В прессе отмечается, что нынешнее бразильское руководство провело последние шесть месяцев в активной работе, пытаясь продвинуть свою заявку на вступление в организацию. Мишел Темер использовал для этого личные встречи с мировыми лидерами в ходе последнего саммита в Давосе , а глава минфина регулярно проводил консультации с заокеанскими коллегами. Но все оказалось тщетно — в конце марта в Вашингтоне представителю администрации президента Бразилии сказали окончательное «нет». При этом, как утверждается в местных СМИ, бразильцам дали понять, что предпочитают их южного соседа, Аргентину.

Вступление в ОЭСР являлось одной из главных целей администрации Темера, и это событие должно было доказать верность проводимых им экономических и финансовых реформ. Это также должно было принести и политические дивиденды главе государства и членам правительства накануне намеченных на октябрь президентских выборов. Но, судя по всему, этим планам не суждено будет сбыться по воле США. Впрочем, политологи сходятся во мнении, что членство в ОЭСР не сказалось бы на росте популярности Темера. По данным последнего опроса общественного мнения, степень поддержки главы государства неуклонно падает — более 70% респондентов не одобряют результаты его работы.