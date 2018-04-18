Ещё
Спикером парламента Кубы вновь избран Эстебан Ласо Эрнандес
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спикером парламента Кубы вновь избран Эстебан Ласо Эрнандес 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ГАВАНА, 18 апр — РИА Новости. Национальная ассамблея народной власти (парламент) Кубы избрала спикера, которым вновь стал Эстебан Ласо Эрнандес. Он получил 100% поданных голосов.
Кроме того депутаты избрали заместителя председателя ассамблеи — на этот пост также была переизбрана Ана Мария Мари Мачадо.
Как ожидается, в дальнейшем депутаты должны будут избрать членов Государственного совета, после чего начнется процедура выборов его председателя (руководителя государства).
Ранее депутаты нового созыва кубинского парламента принесли присягу и вступили в свои права.
Заседание проходит в столичном Дворце съездов. Ведущие кубинские телеканалы и радиостанции ведут прямую трансляцию ключевых моментов сессии.
Нынешний депутатский корпус отличает высокое присутствие женщин (53% от числа всех депутатов). Более половины избраны впервые, и большинство (530 из 605) родились уже после победы революции 1959 года. Средний возраст депутатов — 49 лет.
РИА Новости: последние новости
Канада отзывает членов семей дипломатов из посольства на Кубе Парламент Венесуэлы одобрил проведение расследования в отношении президента Посол Гондураса принял участие в караване мигрантов в Мексике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня10
Россия нашла способ защититься от санкций371
Госдеп пригрозил применить силу против России459
Крым нацелился на Сирию84
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение