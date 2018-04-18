Спикером парламента Кубы вновь избран Эстебан Ласо Эрнандес

Кроме того депутаты избрали заместителя председателя ассамблеи — на этот пост также была переизбрана Ана Мария Мари Мачадо

Как ожидается, в дальнейшем депутаты должны будут избрать членов Государственного совета, после чего начнется процедура выборов его председателя (руководителя государства).

Ранее депутаты нового созыва кубинского парламента принесли присягу и вступили в свои права.

Заседание проходит в столичном Дворце съездов. Ведущие кубинские телеканалы и радиостанции ведут прямую трансляцию ключевых моментов сессии.

Нынешний депутатский корпус отличает высокое присутствие женщин (53% от числа всех депутатов). Более половины избраны впервые, и большинство (530 из 605) родились уже после победы революции 1959 года. Средний возраст депутатов — 49 лет.