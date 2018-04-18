Потуги Трампа: как Вашингтон готовит из Венесуэлы «новую Сирию»

Саммит Америк заложил мощную мину под очередной очаг глобальной напряженности.

Великобритании и Лиме , столице Перу , состоялась VIII Встреча в верхах стран Америки, или Саммит Америк, как у нас его называют на английский манер. Это совсем неординарное для западного полушария мероприятие, которое проходит раз в три года, затерялось в потоке новостей на фоне ракетного удара США Франции по Сирии . Тем не менее, пишет еженедельник «Звезда», это не преуменьшает его важность, учитывая то, что в ходе этого саммита США и подчиненная им Организация американских государств (ОАГ) заложили мощную мину, чтобы создать новый очаг глобальной напряженности — теперь вокруг Венесуэлы

Немного истории, без которой непонятны потуги Трампа

В годы правления президента Била Клинтона американская администрация вынашивала планы создать зону свободной торговли, которая протянулась бы от Аляски на севере американского континента до Огненной Земли на юге, и подчинила бы интересам американского капитала почти миллиард потребителей и гигантские природные ресурсы. Белый дом презентовал эту идею в красивой упаковке, созвав для этой цели первый Саммит Америк в сентябре 1994 года в Майями. Тогда-то и появилось определение «Американская зона свободной торговли» (АЗСТ, по-испански — ALCA). После этого шли длительные, но безуспешные переговоры о реальном запуске АЗСТ.

Однако в 2005 году на IV Саммите Америк в аргентинском Мар-дель-Плата прошли похороны американской идеи. Тогда американское «шоу» сорвал венесуэльский президент Уго Чавес , разоблачивший реальную суть АЗСТ и публично пославший АЗСТ по известному нецензурному адресу, что по-испански звучало как смешная игра слов: «ALCA, ALCA, al carajo». И регион начал развиваться в другом направлении, отвечающем интересам латиноамериканских стран. Локомотивом этого процесса стали, прежде всего, Куба и Венесуэла.

Изначально к участию в Саммите Америк Куба не была приглашена. Между тем, практически все страны Латинской Америки требовали от США, как от инициатора форума, согласиться на включении Острова Свободы в члены участников Саммитов Америк. США, при Обаме, уступили этому давлению, сделав вид, будто делают уступку Кубе. Тем не менее, на седьмую по счету американскую встречу в верхах в Панаме в 2015 году кубинский лидер Рауль Кастро приехал как полноправный участник, а не как некий «приглашенный наблюдатель».

К 2015 году Куба и Венесуэла перехватили у Вашингтона интеграционную инициативу в Латинской Америке. При их активном участии, а также ряда других стран, на континенте были созданы альтернативные АЗСТ механизмы интеграции и сотрудничества.

Среди них — сформированное в 2004 году по инициативе Фиделя Кастро и Уго Чавеса субрегиональное политико-экономическое объединение «Боливарианский альянс для народов нашей Америки» (ALBA-TCP), цель которого — экономическая интеграция и совместное развитие участников на основе социализма и коллективной защиты независимости; энергетическое объединение стран Карибского бассейна Petrocaribe, созданное в 2005 году странами Карибского бассейна для закупок венесуэльской нефти по льготным ценам; Союз южноамериканских наций (UNASUR), созданный в 2008 году на основе двух крупных интеграционных объединений региона — Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) и Андского сообщества.

И, наконец, в 2011 году было создано Сообщество латиноамериканских и карибских стран (CELAC), в которое вошли 33 государства. Это объединение способствует «углублению уважительного диалога между всеми странами региона по вопросам социального развития, образования, ядерного разоружения, сельского хозяйства, культуры, финансов, энергетики и окружающей среды».

В ряду региональных объединений региона Саммит Америк, основанный США, оставался некой традиционной площадкой обмена мнениями, при том, что в последнее время мнение США на нем уже не было определяющим. Во-первых, потому что, как сказано выше, членом Саммита стала Куба. Во-вторых, потому что независимый курс Венесуэлы, проводившийся Уго Чавесом и его преемником на посту президента Николасом Мадуро , в последние годы пробудил всю Латинскую Америку от подобострастной полудремы у ног великого «северного соседа».

Тиллерсон сколачиват антивенесуэльский блок

Как известно, на протяжении последних двух лет США не оставляют попыток свергнуть правительство Мадуро. «Оранжевая революция» по нотам из Вашингтона в Венесуэле провалилась, как и попытки госпереворота, инициированные тем же дирижером.

Штаты решили зайти с другой стороны. В феврале этого года бывший в ту пору госсекретарем США Рекс Тиллерсон совершил турне по странам Латинской Америки (посетил Мексику Аргентину , Перу, Колумбию Ямайку ). Турне преподносилось прессе как угодно, но только без указания на главную задачу: Тиллерсон сколачивал антивенесуэльский блок в преддверии Саммита Америк в Перу.

И ему это удалось. Причина в том, что нынешний Саммит Америк готовился в других условиях, нежели предыдущие аналогичные встречи. Сегодня баланс сил в Латинской Америке не в пользу левых сил, традиционно выступающих против гегемонии США. Сразу же после окончания турне госсекретаря организаторы саммита отозвали приглашение на форум президента Венесуэлы. В результате кубинцы понизили уровень своего участия до министра иностранных дел.

Как и ожидалось, встреча в верхах в Перу стала площадкой создания антивенесуэльского фронта в Латинской Америке. Формально она прошла под названием «Демократическое правление перед лицом коррупции». Ее участники по итогам приняли совместное «Обязательство Лимы». Но его можно не цитировать, поскольку в этом документе — сплошная «вода» о необходимости «укреплять демократические институты для предупреждения и борьбы с коррупцией в Западном полушарии».

Это «Обязательство» — фиговый лист для того, чтобы прикрыть другой, более важный документ, ради которого VIII Саммит Америк собирался, и ради которого Тиллерсон совершил свое февральское турне. Это — принятая на Саммите как бы факультативно (поскольку не все ее подписали) «Декларация о Венесуэле». Подписи под ней поставили 16 стран-участниц саммита. Среди них — Аргентина, Перу, Бразилия Канада , США, Чили , Колумбия и Мексика. Эта декларация — по сути ультиматум президенту Николасу Мадуро и его правительству со стороны Белого дома, оформленный в виде коллективной декларации латиноамериканских государств.

Подписанты «Декларации Венесуэлы» заранее заявили, что не намерены признавать результаты намеченных на 20 мая президентских выборов в Венесуэле, если власти не дадут «гарантий свободного, честного и прозрачного» избирательного процесса.

А то, что процесс честный и прозрачный, США уже сейчас не признают. В декларации выражается поддержка оппозиционной Национальной ассамблее (парламенту) Венесуэлы, распущенной властями ввиду ее антигосударственной деятельности, и содержится «призыв к международному сообществу поддержать усилия и решения стран региона, нацеленных на восстановление демократии в Венесуэле».

Трамп не исключает возможности применения силы против Венесуэлы

Таким образом, США добились «латиноамериканского признания и поддержки» своих усилий по свержению венесуэльского правительства. Это весьма тревожно в контексте того, что ранее президент Трамп публично не исключил возможности применения силы против Венесуэлы. Осталось ждать 20 мая.

Если на выборах победит Мадуро, то миру, вероятно, следует готовиться к «новой Сирии», теперь уже на земле Латинской Америки. Ведь блок местных латиноамериканских союзников у США уже имеется, и «информационно-юридическая» подготовка для вероятного силового решения уже проведена.

Кстати, президент Трамп свой визит в Перу отменил, послав вместо себя на саммит вице-президента Пэнса. Показав тем самым, что на «задворках», как в США называют страны Латинской Америки, с делами может разобраться американский чиновник уровнем пониже. Судя по всему, Трамп изначально не собирался участвовать саммите. Да и что ему там делать, если, по его собственному выражению, он считает страны Латинской Америки и Африки «дерьмовыми».