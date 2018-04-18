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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду объяснил, почему любит Аргентину
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду объяснил, почему любит Аргентину 

SPORT24.ru 58 минут назад
Нападающий ”Реала” и сборной Португалии Криштиану Роналду во время общения с болельщиками в прямом эфире в «Инстаграме» объяснил, почему любит Аргентину.
”Моя девушка из Аргентины. Некоторые люди думают, что я не люблю Аргентину, но это не так. Я люблю Аргентину, и люблю сильно!” — сказал Роналду.
В марте Жоржина Родригес — девушка Роналду — заявила, что. В ноябре 2017 года модель родила первого ребенка — девочку, которая получила имя Алана Мартина. Жоржина и Криштиану ухаживают за четырьмя детьми, трое из которых — от суррогатной матери.
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