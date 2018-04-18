Нападающий «Реала» Криштиану Роналду объяснил, почему любит Аргентину

”Моя девушка из Аргентины. Некоторые люди думают, что я не люблю Аргентину, но это не так. Я люблю Аргентину, и люблю сильно!” — сказал Роналду.