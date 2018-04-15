Ситуация в Венесуэле была в центре внимания на завершившемся в Перу Саммите Америк

ЛИМА , 15 апреля. / ТАСС /. Саммит Америк — традиционный форум с участием глав государств и правительств стран Западного полушария — завершился в субботу в Лиме. Подводя итоги встречи, президент Перу Мартин Вискарра заявил, что доволен ее результатом.

"Мы в высшей степени удовлетворены результатами саммита. В [Северной и Южной] Америке 35 государств, 34 из них получили приглашение на встречу, а участвовали в итоге 33. Больший успех, чем этот, сложно себе представить. Причем из 33 стран-участниц более половины были представлены президентом или премьер-министром", — сказал глава государства на пресс-конференции.

"Таким образом, речь идет о поддержке государствами Америки перуанской демократии", — добавил Вискарра.

В этом году главная тема форума была заявлена как «Демократическая власть в ее противостоянии с коррупцией». По итогам встречи ее участники подписали совместный документ, посвященный борьбе с указанной проблемой. Он получил название «Обязательство Лимы» и включил в себя 57 пунктов, которые описывают меры по противодействию коррупции.

Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гайаны, Гондураса, Кроме того, ряд стран-участниц саммита принял декларацию с критикой действий исполнительной власти Венесуэлы . Свои подписи под этим документом поставили представители Аргентины , Багам, Бразилии Мексики , Панамы, Парагвая , Перу, Сент-Люсии США . Авторы декларации, в частности, подчеркнули, что президентские выборы, которые должны состояться в Венесуэле в мае, будут лишены легитимности и доверия, если в них не смогут принять участие все политические силы этой южноамериканской страны, а также не будет обеспечен справедливый и прозрачный избирательный процесс.

Критика в адрес Каракаса и заступничество Кубы

Тема Венесуэлы так или иначе была затронута в выступлениях практически всех участников саммита. Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что не признает результаты намеченных на май президентских выборов в Венесуэле. Его позицию поддержал чилийский лидер Себастьян Пиньера , который также выступил с резкой критикой в адрес Каракаса. По словам Пиньеры, выборы в Венесуэле не должна признавать «ни одна демократическая страна».

Еще более резкие высказывания прозвучали со стороны вице-президента США Майкла Пенса . Он отметил, что США не остановятся, пока в Венесуэле не будет восстановлена демократия. Пенс также заявил, что «каждая свободная нация» обязана принять жесткие меры для изоляции «режима [президента этой южноамериканской страны Николаса ] Мадуро». «США не будут стоять и смотреть, как рушится Венесуэла», — пообещал вице-президент США.

В свою очередь министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заступился за Мадуро на пленарном заседании саммита. Глава внешнеполитического ведомства островного государства повторно попросил слово специально для того, чтобы выразить поддержку президенту Венесуэлы. «Совсем не демократично нападать на президента Венесуэлы Николаса Мадуро Мороса, который здесь не присутствует и не может ответить», — сказал Родригес. «Я отвергаю упоминания оскорбительного характера, которые касаются Кубы и Венесуэлы», — добавил глава МИД Кубы.

Хотя ситуация в Сирии формально и не входила в повестку Саммита Америк, нанесенный утром в субботу ракетный удар по этой стране заставил многих участников форума прокомментировать случившееся. Президент Бразилии Мишел Темер заявил, в частности, что Совет Безопасности ООН должен действовать тверже и быстрее в подобных ситуациях. «Мне кажется, это имеет фундаментальное значение для мира на планете», — сказал глава государства во время брифинга для небольшой группы журналистов.

Президент Бразилии напрямую не ответил на вопрос о том, поддерживает он или осуждает нанесение ракетного удара по Сирии. «Мы изучим [этот вопрос]», — сказал Темер. Он также отметил, что факт нанесения удара без санкции Совбеза ООН заставил Бразилию сделать «некоторые замечания». По словам главы государства, другие участники международного форума «сделали такие же замечания», отметив, что в ситуации вокруг Сирии необходимо «международное решение».

"Те замечания, которые мы делаем со вчерашнего дня, связаны с тем, что нужно решить это с помощью применения международного права, нельзя действовать только с помощью силы. На мой взгляд, переговоры, дипломатический путь и убеждение имеют для этого фундаментальное значение", — добавил Темер. При этом бразильский лидер заявил, что сообщения об использовании в Сирии химического оружия требуют расследования.

Отсутствующие лица

Саммиты Америк — встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран. В этом году саммит состоялся в Лиме 13-14 апреля. В начале марта в Белом доме сообщили, что в форуме намерен принять участие президент США Дональд Трамп . Причем визит американского лидера в Перу должен был стать его первой поездкой в регион в этом статусе.

Однако в минувший вторник Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп пропустит Саммит Америк, в том числе потому, что ему нужно координировать действия в отношении Сирии. Вместо него делегацию возглавил вице-президент Майкл Пенс. Не приехал на форум и президент Венесуэлы Николас Мадуро: в середине февраля МИД Перу объявил, что отзывает ранее направленное ему приглашение. Поводом для такого решения во внешнеполитическом ведомстве назвали «продолжающуюся и серьезную деградацию демократических институтов в Венесуэле».