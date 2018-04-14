Минимум семь президентов не приехали на «Саммит Америк»

По меньшей мере семь президентов американских государств не будут участвовать в авторитетном «Саммите Америк», который начинается в Перу

Наконец, пришлось прервать визит в Перу президенту Эквадора Ленину Морено. В пятницу он срочно вернулся в Кито из-за гибели двух журналистов и их водителя на границе с Колумбией

Отметим, что это уже восьмой традиционный «Саммит Америк», который раз в три года собирает глав государств региона. Темой нынешнего форума стала коррупция.