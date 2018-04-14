Минимум семь президентов не приехали на «Саммит Америк» 

По меньшей мере семь президентов американских государств не будут участвовать в авторитетном «Саммите Америк», который начинается в Перу.
Это, в частности, глава Белого дома Дональд Трамп, который связал свой отказ с напряженной ситуацией вокруг Сирии, и лидер Венесуэлы Николас Мадуро, лишенный права участия по решению принимающей стороны. Поводом для такого решения официальная Лима назвала «продолжающуюся и серьезную деградацию демократических институтов в Венесуэле», отмечает ТАСС.
Кроме того, своих представителей на Саммит прислали президенты Сальвадора, Гватемалы и Парагвая, а также кубинский лидер Рауль Кастро.
Наконец, пришлось прервать визит в Перу президенту Эквадора Ленину Морено. В пятницу он срочно вернулся в Кито из-за гибели двух журналистов и их водителя на границе с Колумбией.
Нет пока подтверждения о приезде от главы Никарагуа Даниэля Ортеги, сообщает РИА Новости.
Отметим, что это уже восьмой традиционный «Саммит Америк», который раз в три года собирает глав государств региона. Темой нынешнего форума стала коррупция.