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КОНМЕБОЛ поддерживает совместную заявку Канады, США и Мексики на ЧМ-2026
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КОНМЕБОЛ поддерживает совместную заявку Канады, США и Мексики на ЧМ-2026 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) поддержит совместную заявку Канады, США и Мексики на проведение чемпионата мира-2026. Турнир в 2026 году впервые пройдет с участием 48 команд.
"Объединенная заявка Канады, Мексики и США получит поддержку от КОНМЕБОЛ. Мы с нетерпением ждем продолжения переговоров с другими ассоциациями по всему миру, будем демонстрировать операционную и экономическую уверенность в совместной заявке", — говорится в пресс-релизе оргкомитета совместной заявки.
Отмечается, что в ответ на поддержку КОНМЕБОЛ рассчитывает на содействие КОНКАКАФ при выдвижении Аргентины, Уругвая и Парагвая на совместное проведение ЧМ-2030.
Единственным соперником США, Канады и Мексики остается Марокко. ФИФА объявит хозяина турнира 13 июня, за день до старта ЧМ-2018.
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