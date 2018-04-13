КОНМЕБОЛ поддерживает совместную заявку Канады, США и Мексики на ЧМ-2026

США и Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) поддержит совместную заявку Канады Мексики на проведение чемпионата мира-2026. Турнир в 2026 году впервые пройдет с участием 48 команд.

"Объединенная заявка Канады, Мексики и США получит поддержку от КОНМЕБОЛ. Мы с нетерпением ждем продолжения переговоров с другими ассоциациями по всему миру, будем демонстрировать операционную и экономическую уверенность в совместной заявке", — говорится в пресс-релизе оргкомитета совместной заявки.

Уругвая и Отмечается, что в ответ на поддержку КОНМЕБОЛ рассчитывает на содействие КОНКАКАФ при выдвижении Аргентины Парагвая на совместное проведение ЧМ-2030.