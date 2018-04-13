Татарстан хочет расширить связи со странами Латинской Америки

"Надеюсь, в ходе поездки вы поближе познакомитесь с экономическим, инвестиционным, научно-образовательным, культурным, спортивным и туристическим потенциалом Татарстана — одного из ведущих и промышленно-развитых регионов Российской Федерации. Татарстан придаёт большое значение развитию сотрудничества с партнерами из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, направленного на укрепление отношений наших государств", — цитирует слова Минниханова на встрече с послами его пресс-служба.

Президент Татарстана отметил важность того, что у Российской Федерации исторически сложились дружеские связи со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, наблюдается схожесть позиций по многим вопросам международной повестки дня, есть стремление наращивать взаимодействие по всем направлениям.

Продукция татарстанских предприятий, по словам Минниханова, хорошо известна в представленных послами странах. «Это, прежде всего, вертолёты серии Ми, выпускаемые на Казанском вертолётном заводе . За полвека в ваши регионы поставлено более 350 казанских вертолетов. Не могу не сказать о наших грузовых автомобилях „КамАЗ“, которые являются многократными победителями ралли „Дакар“. За 5 лет объем поставок составил 3,3 тысячи машин. Помимо этого, у »КамАЗа" действуют дистрибьюторы, дилеры, сборочные производства, сервисные центры и шоу-румы. Считаю, что этот рынок для нас очень важен, и мы должны дальше активно его осваивать", — сказал глава республики.

Он также отметил, что с рядом стран Латинской Америки осуществляется взаимодействие в области нефтехимии, фармацевтики и других сферах, ведется сотрудничество в области культуры, спорта и туризма.

В то же время, по мнению Минниханова, экономическое взаимодействие пока не соответствует имеющимся возможностям. «Надо больше общаться, организовывать бизнес-делегации, делегации туристических компаний, разрабатывать оптимальные транспортно-логистические схемы, организовывать более активную работу в сфере образования. Все эти вопросы очень важны», — подчеркнул он.

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