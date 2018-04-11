Мадуро может приехать в Перу, но не попадет на «Саммит Америк»

Ранее власти Перу отозвали свое приглашение Мадуро и заявили, что он не сможет участвовать в региональном саммите 13-14 апреля.

"Любой венесуэльский гражданин может приехать в страну. В специфическом случае президента Венесуэлы он не был приглашен для участия в саммите. Так что речь идет не о том, как он может попасть в страну, приедет ли он на другом самолете другого президента, он может просто перейти границу без каких-либо проблем. Но страна послала четкий сигнал — господин Мадуро не приглашен", — приводит портал Comercio заявление Вискарры.

При этом раньше перуанские власти говорили, что Мадуро просто не пройдет пограничный контроль. В социальных сетях появилась информация, что Мадуро якобы может воспользоваться самолетом своего друга, президента Боливии Эво Моралеса , чтобы попасть на перуанскую землю, однако никакого подтверждения этим данным нет.