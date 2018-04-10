Четыре немецкие овчарки из России пополнили ряды кубинских служебных собак

"Служебным собакам были проведены все необходимые обследования. Перелет показал, что они здоровы, спокойны. Мы надеемся, что они быстро адаптируются к местным климатическим условиям и помогут в работе кубинской пенитенциарной службы", — отметил Хабаров на церемонии передачи овчарок, состоявшейся в Управлении международного сотрудничества МВД Кубы.

Замглавы ФСИН выразил уверенность в том, что российское и кубинское пенитенциарные ведомства будут и дальше плодотворно сотрудничать.

В свою очередь заместитель начальника Управления пенитенциарных учреждений МВД Кубы полковник Умберто Санчес поблагодарил ФСИН и отметил, что прибывшие на остров собаки будут использоваться не только в оперативной работе ведомства, но и в репродуктивных целях — для сохранения и улучшения породы несущих службу овчарок.

Возраст собак — от одного года до четырех лет. Они были переданы в дар Кубе в соответствии с распоряжением правительства РФ

Сотрудничество пенитенциарных ведомств

В декабре прошлого года в Гаване руководители пенитенциарных ведомств двух стран Геннадий Корниенко и Маркос Эрнандес Алькарас подписали меморандум о взаимопонимании между ФСИН и Управлением пенитенциарных учреждений МВД Кубы. В рамках развития сотрудничества глава ФСИН передал кубинской стороне два российских автозака — специальных автомобиля для перевозки заключенных и подследственных.

"Это первый шаг нашего практического взаимодействия. Эти автомобили, созданные на базе «Газели», позволят перевозить заключенных в более комфортных условиях", — отметил Корниенко. По его словам, автозаки оборудованы кондиционерами, что очень важно для Кубы с ее жарким тропическим климатом.