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Четыре немецкие овчарки из России пополнили ряды кубинских служебных собак
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Четыре немецкие овчарки из России пополнили ряды кубинских служебных собак 

ТАСС 30 минут назад
ГАВАНА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Ряды кубинских служебных собак в понедельник пополнили четыре немецкие овчарки из России. Их передал Управлению пенитенциарных учреждений МВД Кубы заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Хабаров.
"Служебным собакам были проведены все необходимые обследования. Перелет показал, что они здоровы, спокойны. Мы надеемся, что они быстро адаптируются к местным климатическим условиям и помогут в работе кубинской пенитенциарной службы", — отметил Хабаров на церемонии передачи овчарок, состоявшейся в Управлении международного сотрудничества МВД Кубы.
Замглавы ФСИН выразил уверенность в том, что российское и кубинское пенитенциарные ведомства будут и дальше плодотворно сотрудничать.
В свою очередь заместитель начальника Управления пенитенциарных учреждений МВД Кубы полковник Умберто Санчес поблагодарил ФСИН и отметил, что прибывшие на остров собаки будут использоваться не только в оперативной работе ведомства, но и в репродуктивных целях — для сохранения и улучшения породы несущих службу овчарок.
Возраст собак — от одного года до четырех лет. Они были переданы в дар Кубе в соответствии с распоряжением правительства РФ.
Сотрудничество пенитенциарных ведомств
В декабре прошлого года в Гаване руководители пенитенциарных ведомств двух стран Геннадий Корниенко и Маркос Эрнандес Алькарас подписали меморандум о взаимопонимании между ФСИН и Управлением пенитенциарных учреждений МВД Кубы. В рамках развития сотрудничества глава ФСИН передал кубинской стороне два российских автозака — специальных автомобиля для перевозки заключенных и подследственных.
"Это первый шаг нашего практического взаимодействия. Эти автомобили, созданные на базе «Газели», позволят перевозить заключенных в более комфортных условиях", — отметил Корниенко. По его словам, автозаки оборудованы кондиционерами, что очень важно для Кубы с ее жарким тропическим климатом.
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