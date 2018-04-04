Ещё
Россия и Венесуэла обсудили добычу золота и алмазов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Венесуэла обсудили добычу золота и алмазов 

Российская Газета 22 минуты назад
РФ обсудила с Венесуэлой возможность добычи золота и алмазов в этой южноамериканской стране. Об этом, как передает ТАСС, сообщил венесуэльский министр экологического развития горнорудной промышленности Виктор Кано.
"Мы обсуждали возможность того, что они (российские компании) будут добывать здесь минералы — прежде всего, алмазы — и золото", — сказал он по итогам второго дня заседания двусторонней межправительственной комиссии.
По словам Кано, это «очень важно для развития технологий, а также нужно российской промышленности». «Кроме того, мы говорили о поставках оборудования, необходимого (нашей) горнодобывающей промышленности. В России есть компании, которые производят такие технологические средства», — отметил глава ведомства.
Заседание межправительственной комиссии открылось 2 апреля в Каракасе. С российской стороны в переговорах участвует замглавы Минпромторга Олег Рязанцев, с венесуэльской — вице-президент по вопросам экономики и финансов Уильмар Кастро Сотельдо.
Российская Газета: последние новости
Трамп попросит у Пентагона денег на стену на границе с Мексикой В Венесуэле пострадал охранник кандидата в президенты Тайные массовые захоронения обнаружены в Мексике
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений354
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»155
Названо число пострадавших в штаб-квартире YouTube7
Видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube15
Открыта новая форма аномальной материи5
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение