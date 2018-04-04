Россия и Венесуэла обсудили добычу золота и алмазов 

РФ обсудила с Венесуэлой возможность добычи золота и алмазов в этой южноамериканской стране. Об этом, как передает ТАСС, сообщил венесуэльский министр экологического развития горнорудной промышленности Виктор Кано.
"Мы обсуждали возможность того, что они (российские компании) будут добывать здесь минералы — прежде всего, алмазы — и золото", — сказал он по итогам второго дня заседания двусторонней межправительственной комиссии.
По словам Кано, это «очень важно для развития технологий, а также нужно российской промышленности». «Кроме того, мы говорили о поставках оборудования, необходимого (нашей) горнодобывающей промышленности. В России есть компании, которые производят такие технологические средства», — отметил глава ведомства.
Заседание межправительственной комиссии открылось 2 апреля в Каракасе. С российской стороны в переговорах участвует замглавы Минпромторга Олег Рязанцев, с венесуэльской — вице-президент по вопросам экономики и финансов Уильмар Кастро Сотельдо.