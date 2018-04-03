Трамп призвал конгресс немедленно остановить «караван» мигрантов

"Большой караван людей из Гондураса сейчас идет через Мексику и направляется к нашей границе со «слабыми законами», следует остановить раньше, чем он доберется сюда. Конгресс должен действовать прямо сейчас", — написал Трамп в Twitter.

Трамп также подверг критике соглашение по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) и ряд стран, «который позволяют этому происходить».

Ранее Трамп призвал конгресс принять закон по защите границ.

Речь идет о караване мигрантов из стран Центральной Америки, которые двигаются по территории Мексики в сторону американской границы. Данный караван проводится с 2010 года как публичная акция, которая имеет целью привлечь внимание к проблемам мигрантов. При этом власти Мексики отмечают, что легальных оснований для их нахождения на мексиканской территории нет, уже порядка 400 участников каравана высланы в свои страны.