В результате бунта и пожара в венесуэльской тюрьме погибли 5 человек 

В одной из тюрем Венесуэлы погибли не менее пяти заключенных. Всего же в центре временного содержания, расположенного в городе Валенсия, находились около ста человек.
По данным местных СМИ, люди содержались в ужасных условиях, что и стало причиной бунта и последовавшего за ним пожара.
Власти пока не предоставили никакой информации о случившемся, однако очевидцы выложили в интернете фотографии, на которых здание центра в клубах дыма.
Депутат парламента Хуан Мигель Матеус написал в Twitter, что угарным газом отравились минимум 70 заключенных. Кроме того, во время бунта были ранены двое полицейских, передает РИА Новости.