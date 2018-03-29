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В результате бунта и пожара в венесуэльской тюрьме погибли 5 человек
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В результате бунта и пожара в венесуэльской тюрьме погибли 5 человек 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: Российская Газета
В одной из тюрем Венесуэлы погибли не менее пяти заключенных. Всего же в центре временного содержания, расположенного в городе Валенсия, находились около ста человек.
По данным местных СМИ, люди содержались в ужасных условиях, что и стало причиной бунта и последовавшего за ним пожара.
Власти пока не предоставили никакой информации о случившемся, однако очевидцы выложили в интернете фотографии, на которых здание центра в клубах дыма.
Депутат парламента Хуан Мигель Матеус написал в Twitter, что угарным газом отравились минимум 70 заключенных. Кроме того, во время бунта были ранены двое полицейских, передает РИА Новости.
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