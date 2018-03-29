В результате бунта и пожара в венесуэльской тюрьме погибли 5 человек

В одной из тюрем Венесуэлы погибли не менее пяти заключенных. Всего же в центре временного содержания, расположенного в городе Валенсия, находились около ста человек.

По данным местных СМИ, люди содержались в ужасных условиях, что и стало причиной бунта и последовавшего за ним пожара.

Власти пока не предоставили никакой информации о случившемся, однако очевидцы выложили в интернете фотографии, на которых здание центра в клубах дыма.