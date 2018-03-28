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Глава Перу поручил МИД решить вопрос о приезде Мадуро на «Саммит Америк»
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Глава Перу поручил МИД решить вопрос о приезде Мадуро на «Саммит Америк» 

РИА Новости 2 часа назад
МЕХИКО, 28 мар — РИА Новости. Новый президент Перу Мартин Вискарра переложил ответственность за решение о допуске или недопуске главы Венесуэлы Николаса Мадуро на предстоящий «Саммит Америк» в Лиме на дипломатическое ведомство своей страны.
Его предшественник Педро Кучински был твердым противником приезда Мадуро на региональный саммит, и при нем МИД отозвал приглашение венесуэльскому лидеру. Сам Мадуро продолжал утверждать, что приедет в Лиму. Однако Кучински на прошлой неделе ушел в отставку после коррупционного скандала, и его место занял Вискарра.
"Темы нашей внешней политики столь деликатны, что мы должны оставить их в руках специалистов, и это — министерство иностранных дел, которое принимает решения по данному вопросу (приезду Мадуро), а мы его поддержим", — приводит портал Noticias Venezuela заявление Вискарры на пресс-конференции в Лиме.
"Саммит Америк" пройдет в Лиме 13-14 апреля. В 2017 году Вискарра, будучи еще первым вице-президентом Перу, призывал другие страны последовать примеру Перу и отозвать своих послов из Венесуэлы после решения верховного суда страны о лишении полномочий законно избранного парламента.
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