Президент нон-грата: вопрос участия Венесуэлы в региональном саммите расколол Америку

Может ли президент одной страны посетить другую без приглашения? Как задержать его на пограничном контроле? Что делать, если незваный гость в статусе главы государства все же пересечет границу? Эти непростые вопросы сейчас задают себе организаторы Саммита Америк, который состоится в столице Перу 13−14 апреля. Ранее власти этой страны отозвали приглашение на проходящий под эгидой Организации американских государств (ОАГ) саммит, направленное президенту Венесуэлы Николасу Мадуро . Но он намерен прибыть на встречу вопреки решению принимающей стороны.

Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, В правительстве Перу свое решение отказать Мадуро объяснили «продолжающейся и серьезной деградацией демократических институтов» в Венесуэле. Эту позицию поддержала Группа Лимы , в которую входят представители 12 стран ( Чили Парагвай и Перу). Участники неформального объединения потребовали от Каракаса пересмотреть решение о проведении в апреле президентских выборов. Голосование в Венесуэле в итоге было перенесено на несколько недель, но на ситуацию вокруг участия Мадуро в саммите это никак не повлияло.

У организаторов встречи могли быть и другие причины избегать визита венесуэльского лидера. За несколько дней до того, как Мадуро объявили нежеланным гостем, в Лиме побывал Рекс Тиллерсон , занимавший тогда пост госсекретаря США . Он обсуждал возможность участия в Саммите Америк главы Белого дома Дональда Трампа. Позднее информация о предстоящем визите президента США в Перу была подтверждена официально.

Именно с возможным приездом Трампа многие наблюдатели и связывают демарш в отношении Мадуро. Сложно представить, что американский и венесуэльский лидеры, которые до этого не раз обменивались резкими выпадами, спокойно сидели бы за одним столом и приветствовали друг друга рукопожатиями.

Президент Боливии Эво Моралес прямо обвинил Вашингтон в давлении на страны региона.

"По приказу Трампа Группа Лимы нарушает принцип невмешательства и покушается на Венесуэлу, отзывая направленное братскому президенту Мадуро приглашение. Мы не согласны с тем, чтобы страны региона участвовали в путчистских планах США", — заявил он.

"Под гром или молнии"

Реакция самого Мадуро на решение страны — хозяйки саммита не заставила себя ждать. «Они меня боятся, не хотят видеть меня в Лиме, но они меня увидят, потому что я приеду, под гром или молнии, по воздуху, земле или морю, я приеду на саммит с правдой о Венесуэле», — заявил венесуэльский лидер. Перуанские политики и журналисты начали гадать о том, каков план Каракаса и как именно глава государства собирается проникнуть в страну.

"Он не может попасть ни на перуанскую землю, ни в воздушное пространство, потому что он нежеланный гость", — заявила председатель совета министров Перу Мерседес Араос. По ее словам, если Мадуро прибудет коммерческим рейсом, он не пройдет миграционный контроль, а если речь пойдет о правительственном самолете, то не получит разрешения на посадку.

Однако власти Венесуэлы продолжили настаивать на том, что Мадуро «совершенно точно» прибудет на саммит. По мнению главы МИД республики Хорхе Арреасы, Лима не имеет права отказывать Каракасу в участии в форуме, так как речь идет о многосторонней встрече. Его перуанская коллега Кайетана Альховин Гассани не согласилась с этой точкой зрения. «Перу — хозяйка саммита, это та страна, которая решает, кого приглашать, а кого — нет. Перу отозвала направленное ему [Мадуро] приглашение в феврале, поэтому он не попадет на саммит. Он также не должен приезжать в страну, потому что президенты не приезжают без приглашения», — заявила министр.

В СМИ появились спекуляции о том, что Мадуро может прибыть на саммит на самолете кого-то из других латиноамериканских лидеров, получивших соответствующее приглашение, а значит, и разрешение на посадку. Однако в правительстве Перу заявили, что подобный сценарий также прорабатывается и венесуэльский лидер не сможет им воспользоваться.

Смена власти в Перу

Когда уже казалось, что дипломатическая коллизия движется к развязке и остается только дождаться начала саммита, в этой истории произошел еще один неожиданный поворот. 21 марта президент Перу Педро Пабло Кучински был вынужден уйти в отставку в связи с разгоревшимся коррупционным скандалом. Новый глава государства Мартин Вискарра объявил, что через несколько дней сменит всех министров того самого правительства, которое пыталось предотвратить появление венесуэльского лидера в Лиме.

"Я думал, что он [Кучински] встретит меня на Саммите Америк. Кто меня встретит теперь?" — так Мадуро не без иронии прокомментировал смену власти в Перу. А первый заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо и вовсе отметил отставку Кучински, одного из самых последовательных критиков Каракаса, запуском фейерверков.

Однако смена власти в Перу вовсе не означает победу венесуэльского лидера в его борьбе за право участвовать в Саммите Америк. Новый президент этой страны Вискарра пока уклончиво отвечает на вопрос о «допуске» Мадуро на региональный форум. Он утверждает, что эта «деликатная тема» будет рассматриваться внешнеполитическим ведомством . Имя нового главы МИД Перу пока не объявлялось.

Тем временем перуанские профсоюзы и общественные движения левой направленности объявили о намерении провести в Лиме Саммит народов — встречу, которая призвана стать альтернативой Саммиту Америк. Организаторы «параллельного» форума уже направили приглашение нескольким главам государств, в том числе президенту Венесуэлы. Одним из центральных мероприятий Саммита народов должна стать акция протеста против визита в Перу другого лидера — в альтернативной реальности роль нежеланного гостя достанется Дональду Трампу.

Раскол между правыми и левыми

Ситуация вокруг визита Мадуро на один из основных региональных форумов расколола государства Латинской Америки на два лагеря в зависимости от их идеологических принципов. Правительства стран, во главе которых стоят сторонники левых взглядов, выступили за участие президента Венесуэлы в саммите. Никарагуа и Боливия даже направили в Лиму официальные обращения с просьбой пригласить Мадуро на встречу.

Глава МИД Уругвая Родольфо Нин Новоа также заявил, что Перу следует пересмотреть свое решение. Власти Кубы назвали отказ от приглашения Мадуро «недопустимым вмешательством во внутренние дела» Венесуэлы.

Между тем основная тема саммита в Лиме — «Демократическая власть в ее противостоянии с коррупцией». Противостояние правых и левых, США и Венесуэлы, развитых и развивающихся стран должно было бы отойти на второй план.