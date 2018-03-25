Представительство Сельскохозяйственного банка Китая открылось в Сан-Паулу

Сан-Паулу , 25 марта / Синьхуа / — В Сан-Паулу официально открылось представительство Сельскохозяйственного банка Китая . Это первое отделение данного банка в Южной Америке.

Генконсул Китая в Сан-Паулу Чэнь Пэйцзе на церемонии открытия отметила, что 2018 год является очень важным для Китая. В этом году пять главных коммерческих банков Китая соберутся в Бразилии , чтобы совместно продвигать стабильное развитие китайско-бразильского всестороннего стратегического партнерства. Развитие китайских предприятий за рубежом невозможно без финансовой поддержки. Она выразила надежду на то, что пять финансовых структур, опираясь на свои преимущества, будут сотрудничать с коллегами из Бразилии, чтобы поддерживать деятельность китайских предприятий в Бразилии и вносить еще больший вклад в развитие торгово-экономических связей между Китаем и Бразилией.

Вице-председатель Сельскохозяйственного банка Китая Го Ниннин отметила, что Китай и Бразилия являются странами БРИКС и странами с формирующимися рынками, их стратегическое взаимодоверие и взаимодействие непрерывно углубляется. Бразилия является крупнейшим торговым партнером Китая в Латинской Америке, а также важным опорным пунктом распространения инициативы «Пояс и путь» в Латинской Америке. Латинская Америка является вторым крупнейшим направлением китайских внешних инвестиций. Она отметила, что президент Бразилии Мишел Темер считает нынешний момент «самым подходящим для инвестиций в Бразилию».

В настоящее время Сельскохозяйственный банк Китая создал 23 отделения в 17 странах и регионах мира. —0—