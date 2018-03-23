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Скульптор Казанцев осудил осквернение памятника Уго Чавесу в Венесуэле
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Скульптор Казанцев осудил осквернение памятника Уго Чавесу в Венесуэле 

РИА Новости 53 минуты назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Автор памятника Уго Чавесу, подаренного Венесуэле Россией, скульптор Сергей Казанцев осудил осквернение этой статуи, назвав действия вандалов примитивными.
Ранее представительство партии «Иди, Венесуэла» в штате Баринас сообщило в своем микроблоге в Twitter о том, что статуя Уго Чавеса, которую Венесуэле подарила Россия, стала объектом вандализма со стороны жителей Сабанеты, родного города бывшего президента.
Шестиметровую статую Чавеса, изготовленную российским скульптором Сергеем Казанцевым по заказу компании «Роснефть», торжественно открыли в Сабанете в октябре 2016 года.
"Ломать памятники — это психология ущербных мужчин, когда вроде как хочется что-то сделать, но кроме того, как осквернить тех, кто жил до тебя, ничего не можешь… На глаза попался же кому-то памятник, даже ума не нужно особого, самая примитивная деятельность — вроде и при деле, вроде инициатива, попытка отомстить тому, кто якобы не создал условия для твоего процветания", — сказал Казанцев РИА Новости.
Он подчеркнул, что памятники устанавливаются в знак уважения, чтобы напомнить молодым людям о тех, кто посвятил свою жизнь развитию страны. «Их делают, чтобы обратить лишний раз обратить внимание на значительных личностей, которыми можно гордиться», — добавил скульптор.
Чавес скончался в марте 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Он боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года. Останки Чавеса покоятся в мраморном саркофаге в здании музея революции в столице Венесуэлы.
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