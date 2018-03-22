МГИМО посетила посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено

Госпожа посол встретилась с проректором по магистерским и международным программам Андреем Байковым.

В ходе беседы стороны обсудили плодотворное сотрудничество МГИМО с Монтеррейским технологическим институтом, которое продолжается вот уже более 10 лет. В рамках программы обмена в МГИМО учится группа мексиканских студентов.

Норма Пенсадо Морено предложила наладить сотрудничество между нашим вузом и Национальным автономным университетом Мексики , а также с рядом других крупных мексиканских университетов. Посол дала высокую оценку уровню образования МГИМО, рассказав, что за свою карьеру ей часто приходилось встречаться с выпускниками нашего вуза, которые неизменно проявляли компетентность, профессионализм и прекрасное владение иностранными языками.

Затем г-жа Пенсадо Морено встретилась со студентами МГИМО и рассказала им о современном положении Мексики, приоритетах ее внешней и внутренней политики, отношениях с США , странами Европы и Латинской Америки; а также уделила особое внимание развитию двусторонних отношений между Россией и Мексикой.

Студенты задали г-же послу вопросы, в том числе о предстоящих выборах в Мексике, о российско-мексиканских торгово-экономических связях, а также о том, сложно ли женщине в Мексике стать послом.

Завершая встречу, перед собравшимися выступил представитель мексиканской общины МГИМО.