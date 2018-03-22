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МГИМО посетила посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено
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МГИМО посетила посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Госпожа посол встретилась с проректором по магистерским и международным программам Андреем Байковым.
В ходе беседы стороны обсудили плодотворное сотрудничество МГИМО с Монтеррейским технологическим институтом, которое продолжается вот уже более 10 лет. В рамках программы обмена в МГИМО учится группа мексиканских студентов.
Норма Пенсадо Морено предложила наладить сотрудничество между нашим вузом и Национальным автономным университетом Мексики, а также с рядом других крупных мексиканских университетов. Посол дала высокую оценку уровню образования МГИМО, рассказав, что за свою карьеру ей часто приходилось встречаться с выпускниками нашего вуза, которые неизменно проявляли компетентность, профессионализм и прекрасное владение иностранными языками.
Затем г-жа Пенсадо Морено встретилась со студентами МГИМО и рассказала им о современном положении Мексики, приоритетах ее внешней и внутренней политики, отношениях с США, странами Европы и Латинской Америки; а также уделила особое внимание развитию двусторонних отношений между Россией и Мексикой.
Студенты задали г-же послу вопросы, в том числе о предстоящих выборах в Мексике, о российско-мексиканских торгово-экономических связях, а также о том, сложно ли женщине в Мексике стать послом.
Завершая встречу, перед собравшимися выступил представитель мексиканской общины МГИМО.
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