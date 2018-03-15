Конгресс Перу поддержал запуск процесса импичмента президента

По данным издания, за эту инициативу проголосовали 87 депутатов, 15 были против и 15 воздержались. Дата рассмотрения импичмента пока не определена.

Как отмечается, причиной отстранения от должности названа «моральная недееспособность» главы государства.

В Перу президента Кучински подозревают в причастности к получению платежей от бразильской строительной компании Odebrecht на $4,8 млн в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.