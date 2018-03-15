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Конгресс Перу поддержал запуск процесса импичмента президента
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Конгресс Перу поддержал запуск процесса импичмента президента 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Парламент Перу поддержал инициативу о запуске процесса импичмента президента Педро Пабло Кучински. Об этом сообщает Infobae.
По данным издания, за эту инициативу проголосовали 87 депутатов, 15 были против и 15 воздержались. Дата рассмотрения импичмента пока не определена.
Как отмечается, причиной отстранения от должности названа «моральная недееспособность» главы государства.
В Перу президента Кучински подозревают в причастности к получению платежей от бразильской строительной компании Odebrecht на $4,8 млн в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.
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