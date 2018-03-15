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«Коло Коло» и «Боливар» сыграли вничью, «Фламенго» обыграл «Эмелек»
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«Коло Коло» и «Боливар» сыграли вничью, «Фламенго» обыграл «Эмелек» 

Спорт-Экспресс 15 марта 2018
«Фламенго» на выезде переиграл «Эмелек» в матче Кубка Либертадорес (2:1). В других встречах «Боливар» и «Коло Коло» сыграли вничью (1:1), «Атлетико Насиональ» разгромил «Дельфин» (4:0), «Эстудиантес» выиграл у «Реал Гарсиласо» (3:0), а «Коринтианс» одолел «Депортиво Лара» (2:0).
Кубок Либертадорес
Группа 2  "Боливар" (Боливия) — «Коло Коло» (Чили) — 1:1 (1:1)
Голы: Арсе, 38 — с пенальти (1:0). Риверо, 43 (1:1).
"Атлетико Насиональ" (Колумбия) — «Дельфин» (Эквадор) — 4:0 (1:0)
Голы: Морено, 32 — с пенальти (1:0). Ленис, 46 (2:0). Торрес, 53 (3:0). Ленис, 57 (4:0).
Удаление: Луна (Д), 40.
Группа 4  "Эмелек" (Эквадор) — «Фламенго» (Бразилия) — 1:2 (0:0)
Голы: Ангуло, 65 (1:0). Винисиус Жуниор, 78 (1:1). Винисиус Жуниор, 85 (1:2).
Группа 6  "Эстудиантес" (Аргентина) — «Реал Гарсиласо» (Перу) — 3:0 (0:0)
Голы: Мелано, 53 (1:0). Павоне, 75 — с пенальти (2:0). Павоне, 87 (3:0).
Группа 7  "Коринтианс" (Бразилия) — «Депортиво Лара» (Венесуэла) — 2:0 (0:0)
Голы: Эмерсон, 65 (1:0). Перниа, 77 — в свои ворота (2:0).
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