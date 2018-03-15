В Перу левые пригласили Мадуро на параллельное «Саммиту Америк» заседание 

МЕХИКО, 15 мар — РИА Новости. Социальные движения левой направленности Перу решили провести в апреле в Лиме так называемый «Саммит народов», который пройдет параллельно с «Саммитом Америк», и пригласили на него президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее перуанские власти отказали Мадуро в участии в «Саммите Америк». При этом венесуэльские власти утверждают, что глава страны все равно приедет в Лиму 13-14 апреля.
По сообщению канала Globovision, одним из основных мероприятий «Саммита народов» станет марш против президента США Дональда Трампа. Глава США будет находиться в Лиме для участия в «Саммите Америк».