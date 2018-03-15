В Перу левые пригласили Мадуро на параллельное «Саммиту Америк» заседание

Ранее перуанские власти отказали Мадуро в участии в «Саммите Америк». При этом венесуэльские власти утверждают, что глава страны все равно приедет в Лиму 13-14 апреля.