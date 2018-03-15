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Мексика нарастит производство мяса для поставок в Россию
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Мексика нарастит производство мяса для поставок в Россию 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 15 мар — РИА Новости. Мексика планирует производить больше мяса, чтобы удовлетворить поставки за рубеж, в том числе в Россию, заявил в среду министр сельского хозяйства латиноамериканской страны Хосе Кальсада Ровироса.
"Я уже говорил вам ранее, что Россия хочет покупать у нас более 300 тысяч тонн, у нас нет 300 тысяч тонн мяса, чтобы продавать его России. Значит, мы должны увеличить поголовье, чтобы экспортировать больше и лучше", — заявил министр на пресс-конференции в Мехико.
Для этого, по его словам, в 2018 году власти будут серьезно поддерживать не только откорм скота, но и будут поддерживать производителей, чтобы увеличить поголовье и свои возможности поставок на внешний рынок.
Россельхознадзор в декабре 2012 года ограничил импорт мяса из Бразилии, Мексики, Канады и США из-за наличия в нем запрещенного стимулятора рактопамина, который используется в животноводстве для наращивания мышечной массы животных. Эта добавка запрещена в 160 государствах, включая страны ЕАЭС и Евросоюз.
Мексика уже давно ведет переговоры о возобновлении своих поставок. В декабре 2017 года в стране побывала делегация Россельхознадзора, она посетила семь предприятий в штатах Сан-Луис-Потоси, Тамаулипас, Нуэво-Леон, Нижняя Калифорния, Веракрус и Дуранго.
Как сообщил тогда РИА Новости генеральный директор по безопасности продуктов питания в сельском хозяйстве национальной службы по здравоохранению, безопасности и качеству сельскохозяйственной продукции (SENASICA) Мексики Уго Фрагосо Санчес, Россия должна была дать ответ о возможности возобновления поставок мексиканской говядины на свой рынок до середины марта 2018 года. В SENASICA РИА Новости уточнили в среду, что пока такого ответа нет.
Мексика поставляла в Россию говядину с 2009 года. Больше всего поставок было в 2012 году — 25,3 тысячи тонн.
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