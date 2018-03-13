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Бразилия готова объявить торговую войну США
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Бразилия готова объявить торговую войну США 

Российская Газета 13 марта 2018
Фото: Российская Газета
Этот шаг американской администрации расценивается в кулуарах президентского дворца и правительства крайне негативно, фактически — как прямой удар по экономике Бразилии, совсем недавно начавшей демонстрировать тенденцию к стабилизации и росту.
Не случайно в понедельник с рабочим визитом в столицу Бразилии прибыл глава Всемирной торговой организации Роберту Азеведу, бразилец по происхождению, который провел длительные переговоры с главой государства Мишелем Темером.
Беспокойство бразильцев вполне обосновано — страна является вторым по значимости поставщиком стали для США, уступая лишь Канаде. На американский рынок приходится более 32% от всей экспортируемой Бразилией стали.
Только за прошлый год бразильцы отгрузили в США около 4,7 миллиона тонн этого продукта на сумму в 2,6 миллиарда долларов.
Точные потери пока неизвестны, но по оценкам специалистов непосредственно для государства это будет означать недостачу около 65 миллионов долларов в виде налогов, а для работников отрасли — 113 миллионов долларов в виде зарплат.
Местные эксперты опасаются, что с введением новых пошлин Бразилия не только рискует потерять американский рынок, но и окажется в очень сложной ситуации с точки зрения мировой конкуренции. Встреча Темера с Азеведу продлилась гораздо дольше запланированного времени, и по настрою главы ВТО в ходе пресс-конференции было понятно, что прошла она не просто.
"В ходе нашего разговора мы много говорили о том, что можно сделать для того, чтобы справится со складывающейся ситуацией. Совершенно очевидно, что принятые США меры серьезным образом повлияют на бразильский экспорт. Вместе с тем, хочу донести следующую мысль — Бразилия открыта к диалогу в попытке прийти к взаимопониманию с североамериканцами", — сообщил Азеведу журналистам. Международный чиновник дал понять, что бразильские власти не намерены спускать все на тормозах, выжидая знаков доброй воли со стороны Вашингтона.
"Во-первых, Бразилия не отказывается от возможности обращения в ВТО для разрешения этой ситуации. Правительство этого не исключает, но работает и над другими альтернативами. Вы в курсе ситуации, и всем понятно, что на американские действия возможно возникновение ответных действий со стороны других государств", — намекнул руководитель ВТО. Он также добавил, что Бразилия уже наладила контакт с другими странами, оказавшимися в аналогичной ситуации. Это делается с целью поиска союзников, для возможной выработки неких совместных ответных мер.
"Насколько я понял из нашей беседы, правительство держит руку на пульсе и ведет переговоры с вовлеченными в эту ситуацию государствами. Это делается для того, чтобы выработать адекватные не только с бразильской точки зрения меры, но и, вероятно, некие коллективные ответные действия", — подчеркнул Азеведу.
В завершающей части пресс-конференции Роберту Азеведу призвал все стороны к проявлению сдержанности и предупредил о том, что необдуманные шаги могут привести к «эффекту домино», который невозможно будет остановить. «Одностороннее действие одной страны приводит к симметричным ответам с другой. И так далее. Эти реакции в итоге приводят к торговым войнам, в которых нет победителей, а есть только проигравшие», — отметил глава ВТО.
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