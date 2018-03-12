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Венесуэльская оппозиция попросила ООН не признавать итоги будущих выборов
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Венесуэльская оппозиция попросила ООН не признавать итоги будущих выборов 

РИА Новости 12 марта 2018
МЕХИКО, 12 мар — РИА Новости. Представители оппозиции, объединенной в организацию «Широкий фронт Свободная Венесуэла», попросили в понедельник ООН не признавать итоги предстоящих выборов в южноамериканской стране.
Выборы президента Венесуэлы намечены на 20 мая. Вместе с ними пройдут выборы депутатов законодательных советов штатов и муниципалитетов. Ранее оппозиционный блок «Круглый стол демократического единства» заявил, что отказывается участвовать в выборах и выдвигать кандидата, так как считает их несправедливыми и непрозрачными.
Портал Noticias Venezuela сообщает, что представители фронта в понедельник пришли в офис ООН в Каракасе и передали письмо с просьбой к организации не признавать итоги голосования, которое они называют имитацией. Заявление подано на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
Также оппозиция просит ООН не присылать на выборы миссию наблюдателей от этой организации, чтобы не придавать дополнительной легитимации процессу, который противники президента Венесуэлы называют мошенническим. Ранее власти Венесуэлы заявили, что готовы принять наблюдателей от ООН.
Сейчас зарегистрированы шесть кандидатов на пост президента Венесуэлы: Николас Мадуро, Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти, Франсиско Висконти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом.
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