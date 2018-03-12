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Досрочное голосование на выборах президента РФ состоялось в шести городах Бразилии
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Досрочное голосование на выборах президента РФ состоялось в шести городах Бразилии 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 марта. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Выездное досрочное голосование на выборах президента России состоялось 10-11 марта в шести городах Бразилии. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС посол РФ в этой южноамериканской стране Сергей Акопов.
По словам, речь идет о населенных пунктах Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс), Витория (штат Эспириту-Санту), Сан-Жозе-дус-Кампус (штат Сан-Паулу), Кампинас (штат Сан-Паулу), Порту-Алегри (штат Рио-Гранди-ду-Сул) и Жоинвиль (штат Санта-Катарина). «Практически везде пришли все, кто заявил о своем желании проголосовать, за исключением Белу-Оризонти, где ожидалось 11 человек, а пришли четверо. И Кампинасе тоже проголосовали четверо, зато в Жоинвиле [избирателей было] даже больше, чем ожидалось. В целом получается очень хорошая явка», — отметил дипломат.
Как сообщил Акопов, в общей сложности за выходные на выборах президента России на территории Бразилии проголосовали 58 человек. «Как видите, практически за каждый голос мы боролись. Консульства провели работу по выявлению и регистрации наших граждан, которые там проживают. Приглашали всех на голосование, наметили точки, сделали соответствующие объявления», — рассказал дипломат.
По его словам, сложность этой работы заключалась в том, что российская диаспора в крупнейшей южноамериканской стране не очень большая. «Тем не менее мы постарались максимально охватить территорию Бразилии. Туда, где люди выразили желание и готовность проголосовать, мы смогли послать наших представителей», — отметил российский посол.
"В соответствии с полученной информацией все прошло очень спокойно, очень хорошо. Никаких инцидентов, насколько мне известно, не было", — добавил Акопов.
Предстоящее голосование
16 марта выездное досрочное голосование будет также организовано в городе Салвадор (штат Баия). А уже в день выборов президента России — 18 марта — для проведения голосования на территории Бразилии будут открыты избирательные участки в помещениях российских загранучреждений: в посольстве в Бразилиа, генконсульствах в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, а также организовано выездное голосование в городе Гояния (штат Гояс), который расположен в 200 км от бразильской столицы.
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