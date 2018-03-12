Досрочное голосование на выборах президента РФ состоялось в шести городах Бразилии

По словам, речь идет о населенных пунктах Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс), Витория (штат Эспириту-Санту), Сан-Жозе-дус-Кампус (штат Сан-Паулу), Кампинас (штат Сан-Паулу), Порту-Алегри (штат Рио-Гранди-ду-Сул) и Жоинвиль (штат Санта-Катарина). «Практически везде пришли все, кто заявил о своем желании проголосовать, за исключением Белу-Оризонти, где ожидалось 11 человек, а пришли четверо. И Кампинасе тоже проголосовали четверо, зато в Жоинвиле [избирателей было] даже больше, чем ожидалось. В целом получается очень хорошая явка», — отметил дипломат.

Как сообщил Акопов, в общей сложности за выходные на выборах президента России на территории Бразилии проголосовали 58 человек. «Как видите, практически за каждый голос мы боролись. Консульства провели работу по выявлению и регистрации наших граждан, которые там проживают. Приглашали всех на голосование, наметили точки, сделали соответствующие объявления», — рассказал дипломат.

По его словам, сложность этой работы заключалась в том, что российская диаспора в крупнейшей южноамериканской стране не очень большая. «Тем не менее мы постарались максимально охватить территорию Бразилии. Туда, где люди выразили желание и готовность проголосовать, мы смогли послать наших представителей», — отметил российский посол.

"В соответствии с полученной информацией все прошло очень спокойно, очень хорошо. Никаких инцидентов, насколько мне известно, не было", — добавил Акопов.

Предстоящее голосование