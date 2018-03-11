Какие тайны унес с собой Фидель Кастро

Тайны команданте

Секретная жизнь «Команданте был для меня Богом. Я всегда был готов умереть за него. Однако все изменилось, когда я однажды услышал его разговор с колумбийскими наркоторговцами», — такими словами начинается книга «Двойная жизнь Фиделя Кастро», реакцию на публикацию которой можно было сравнить с эффектом разорвавшейся бомбы. «Лента.ру» продолжает цикл статей о жизни диктаторов. На прошлой неделе мы рассказали о Жане-Беделе Бокассе. На этот раз речь пойдет о команданте с Острова свободы. Многие его ненавидели, многие любили, но никто не был равнодушен к Фиделю Кастро . Американцы считали его безжалостным диктатором, который душит любое несогласие. В Советском Союзе его образ всегда был окружен романтическим ореолом, и этот флер не рассеялся до сих пор: что бы ни делал команданте, каких бы ошибок ни совершал, он всегда оставался нашим другом. Какие тайны скрывал Кастро, выясняла «Лента.ру».

Ее автор — бывший телохранитель кубинского лидера Хуан Рейнальдо Санчес, прослуживший команданте 17 лет, бежал в 2008 году с Острова свободы в Мексику , а оттуда в США . Он рассказывал, что у лидера кубинской революции было немало недвижимости. В частности, ему принадлежал частный остров Кайо-Пьедра. Там в его распоряжении была личная вилла с мебелью, декорированной слоновой костью, ферма по разведению черепах и личный дельфинарий. В поместье Фиделя Кастро в Гаване имелись собственный медицинский центр, баскетбольная площадка, частная пристань и даже боулинг на крыше.

Когда в 2006 году Forbes составил рейтинг десяти самых богатых диктаторов, в списке оказался и «команданте Фидель». Издание утверждало, что его состояние оценивается в 900 миллионов долларов. Сам Кастро разразился гневной тирадой, пообещав призвать к ответственности всех виновных в распространении грязной клеветы. Команданте утверждал, что цифра, названная западными СМИ, реальна — 900, но вот только не миллионов и не долларов, а песо (около 43 долларов) в месяц. Кастро утверждал, что живет так же, как и остальные кубинцы. Из недвижимости у него — «хижина рыбака» и обычная квартира в Гаване. «Это ложь, в этой хижине он лишь принимает тех, кто приезжает к нему с официальными визитами, на самом деле — живет на огромной вилле за городом», — утверждает Санчес.

Особняк Фиделя Кастро Кадр: BigTimeAndy / YouTube

Всего беглый телохранитель насчитал у лидера кубинской революции двадцать роскошных объектов недвижимости. На свой частный остров команданте приплывал на собственной яхте Aquarama II. По словам телохранителя, в оформлении ее интерьеров были использованы ценные породы ангольского дерева. Вот только о том, каким образом в распоряжении кубинского лидера оказалась эта яхта, приходит противоречивая информация. По одной версии, это подарок советского лидера Леонида Брежнева . По другой — Кастро купил ее сам.

То, что советские лидеры любили посылать презенты команданте, не секрет. В гараже Кастро имелся открытый автомобиль ЗИЛ-111В, подаренный Никитой Хрущевым, а также армейский внедорожник ГАЗ-69. Однако в автопарке присутствовали и иномарки. Телохранитель Кастро утверждает, что больше всего лидер кубинской революции любил свой Mercedes.

Что касается одежды, то обычно в молодости Кастро появлялся на публике в военном кителе и кепи с широким козырьком цвета хаки. В преклонном возрасте он стал носить спортивный костюм. Однако это вовсе не значит, что он не любил дорогие аксессуары, утверждает Санчес. По его сведениям, у команданте была большая коллекция роскошных швейцарских часов Rolex. Так, в 1963 году во время визита в Советский Союз на руке Кастро красовались сразу две пары дорогущих «ролексов». Впрочем, тогда журналистам объяснили, что это была лишь вынужденная мера: одни из часов показывали гаванское время, другие — московское.

Визит Фиделя Кастро в Москву в 1963 году. В одной машине с ним — Хрущев и Брежнев Фото: Central Press / Hulton Archive / Getty Images

В книге также рассказывалось, что команданте пренебрегал производимым в стране кубинским ромом, отдавая предпочтение шотландскому виски. Правда, сигары любил местные: как ни крути, сигар лучше кубинских не существует. При этом в сигарной коробке он якобы хранил ценные ангольские алмазы.

Наш человек в Гаване Вести такую роскошную жизнь втайне от полностью ему подчиненных простых кубинцев Кастро мог, по мнению своего охранника-дезертира, на деньги, получаемые им от контрабанды кокаина и марихуаны. Для наркоторговцев Куба была перевалочным пунктом: наркотики поступали из Латинской Америки и далее переправлялись в США. Санчес уверен, что лично команданте руководил этим процессом на острове. Наркодельцы, с его благословения сплавлявшие наркотики во Флориду, приходили к Кастро делиться выручкой.

Фидель Кастро происходил из довольно обеспеченной семьи белого плантатора. В отличие от множества своих соратников, с детства прозябавших в нищете, левыми идеями он проникся лишь на юрфаке Гаванского университета. Запоем прочитав труды Сталина, Ленина и Троцкого, он стал участвовать в демонстрациях перед американским посольством, защищать бедных крестьян в суде. Кастро попытался свергнуть доминиканского диктатора Трухильо, однако не преуспел в этом. Оказавшись совершенно случайно в столице Колумбии Боготе во время восстания, он понял две вещи: какой страшной силой может обладать народный гнев и как быстро он угаснет в том случае, если некому народ возглавить.

Фидель Кастро в 1959 году Фото: AP

В начале 1950-х в результате переворота к власти на Кубе пришел диктатор Фульхенсио Батиста. Кастро с товарищами попытались спровоцировать восстание против Батисты, однако операция провалилась. Суд приговорил будущего комаданте к 15 годам тюрьмы. На суде он произнес свою знаменитую, позже разобранную на цитаты, речь, закончив ее словами: «История меня оправдает». Однако режим Батисты оказался чересчур благодушным к инакомыслящим: через два года Фидель смог выйти по амнистии.

Оказавшись на свободе, Кастро уехал в Мексику. Там он сразу же начал собирать отряд сторонников, чтобы отправиться на Кубу уже с оружием в руках. В 1956 году он вернулся с кучкой сторонников на моторной яхте Granma и за несколько месяцев смог захватить власть в стране. В своей политической программе «Манифест номер один» он провозгласил передачу земель крестьянам, индустриализацию, национализацию промышленности и бесплатное образование. Оказавшись у власти, Фидель закономерно и быстро рассорился с США, подружился с Советским Союзом, а также перетряхнул всю Кубу, выстроив на острове «государство справедливости» — в своем понимании, разумеется.

Сигары в коробке, надписанной рукой Кастро, попали на торги аукционного дома Julien's в Нью-Йорке Фото: Brendan McDermid / Reuters

По словам очевидцев, Кастро был удивительным человеком: он умел зажечь толпу с первых слов и потом часами удерживать ее внимание. При этом команданте, разумеется, не был пацифистом и не отличался благодушным отношением к диссидентам, которое стоило власти Батисте. После прихода коммунистов к власти на Кубе были расстреляны тысячи (а по словам противников Кастро, десятки тысяч) его политических оппонентов, мятежных крестьян и сторонников режима Батисты.

Новую власть пришлось защищать: например, в 1961 году прошла знаменитая операция в заливе Свиней, когда при поддержке американцев на побережье Кубы высадился 1,5-тысячный десант из кубинских эмигрантов, прошедших военное обучение в лагерях в Никарагуа . Видимо, это была организованная Штатами «разведка боем»: когда в Америке увидели, что десант разбит кубинцами под руководством команданте, который, как Чапаев нового времени, сам летел в атаку «верхом» на советской самоходке, они отступились. В 1962 году американцы потребовали введения санкций против Кубы, но дальше экономического давления дело не пошло: СССР в лице Хрущева весьма убедительно взмахнул ракетами с атомными боеголовками, разрешив таким образом «Карибский кризис».

Фиделя Кастро неоднократно пытались убить: по подсчетам американцев, было совершено около ста попыток, кубинцы насчитали свыше 600. Его пытались уничтожить пулями, ядом и взрывчаткой, которыми снабжало своих агентов Центральное разведуправление США. Однако отменное здоровье и судьба хранили команданте.

Самоходное орудие, на котором Кастро руководил уничтожением американского десанта в заливе Свиней (1961), установлено в Гаване у Музея Революции Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

За годы правления Фиделя Кастро расслоение общества достигло катастрофических масштабов. Нормальную жизнь на острове вели и ведут только те, кто связан с туристической индустрией (в том числе мужчины и женщины, занимающиеся проституцией и торговлей людьми), а также представители властной верхушки. При этом, как и обещал, Кастро ввел бесплатную медицину и образование, в советское время некоторые молодые кубинцы учились в СССР.

В последнее время Куба постепенно меняется. У кубинцев появились мобильные телефоны с выходом в интернет, по улицам теперь ездят не только американские раритеты 50-60-х годов (при Фиделе население могло владеть только машинами, выпущенными до прихода Кастро к власти) и советские «Жигули», но и современные автомобили пристойного качества.

Одна из наиболее значимых исторических фигур ХХ века — Фидель Кастро — скончался в 2016 году в возрасте 90 лет. От дел он отошел еще за 10 лет до этого, передав властные полномочия своему младшему брату Раулю, до того бывшему его правой рукой и доверенным лицом. Во многих странах, особенно латиноамериканских, Кастро даже после смерти (и весьма шумных похорон, превратившихся в событие международного масштаба) продолжает оставаться кумиром. Споры о том, кем же он был: кровавым диктатором или великим и почти бескорыстным борцом с американским империализмом, вероятно, не утихнут еще очень долго.