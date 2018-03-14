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Москва рассчитывает на приезд 23 миллионов туристов благодаря ЧМ по футболу
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Москва рассчитывает на приезд 23 миллионов туристов благодаря ЧМ по футболу 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: BFM.RU
По купленным билетам на ЧМ среди иностранцев лидируют болельщики из Колумбии, Бразилии, Аргентины, Мексики, США и Китая. Они смогут болеть за любимцев не только на стадионах, но и в фан-зоне на 25 тысяч человек, которую расположат у главного здания МГУ. Обучены 1,5 тысячи гидов-переводчиков, разговаривающих на 24 языках. Безопасность обеспечит туристическая полиция. Поможет ей в этом городская сеть видеокамер, которых установлено более 142 тысяч. А каждый отель в городе имеет сертификат о защите от террористов.
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