Куба приняла свой первый миллион иностранных туристов в этом году 

Гавана, 8 марта /Синьхуа/ — Куба в этом году уже приняла более миллиона иностранных туристов. Об этом в своем аккаунте в Facebook заявила директор по связям с общественностью Министерства туризма Кубы Джанет Айяла.
По ее словам, эта цифра была получена от разных туристических агентств, что является «позитивным моментом в условиях давления и неблагоприятных обстоятельств», включая ущерб, причиненный ураганом «Ирма».
В 2017 году Куба приняла свой первый миллион иностранных туристов 5 марта, на три дня раньше, чем в этом году.
Отметим, что туризм является вторым по величине источником доходов Кубы и рассматривается в качестве экономического двигателя, содействующего развитию других секторов.
В прошлом году Кубу посетили 4,7 млн туристов, а цель на 2018 год — пять миллионов. Основная доля иностранных туристов приходится на Канаду, затем идут Великобритания, Франция и Испания.
Правительство Кубы приступает к реализации инвестиционной программы для открытия к 2020 году 90 тыс. номеров в государственных гостиницах. —0—