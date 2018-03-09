Куба приняла свой первый миллион иностранных туристов в этом году

Гавана, 8 марта / Синьхуа / — Куба в этом году уже приняла более миллиона иностранных туристов. Об этом в своем аккаунте в Facebook заявила директор по связям с общественностью Министерства туризма Кубы Джанет Айяла.

По ее словам, эта цифра была получена от разных туристических агентств, что является «позитивным моментом в условиях давления и неблагоприятных обстоятельств», включая ущерб, причиненный ураганом «Ирма».

В 2017 году Куба приняла свой первый миллион иностранных туристов 5 марта, на три дня раньше, чем в этом году.

Отметим, что туризм является вторым по величине источником доходов Кубы и рассматривается в качестве экономического двигателя, содействующего развитию других секторов.

Франция и Испания. В прошлом году Кубу посетили 4,7 млн туристов, а цель на 2018 год — пять миллионов. Основная доля иностранных туристов приходится на Канаду , затем идут Великобритания

Правительство Кубы приступает к реализации инвестиционной программы для открытия к 2020 году 90 тыс. номеров в государственных гостиницах. —0—