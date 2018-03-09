Ещё
Куба приняла свой первый миллион иностранных туристов в этом году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Куба приняла свой первый миллион иностранных туристов в этом году 

ИА Синьхуа 9 марта 2018
Гавана, 8 марта /Синьхуа/ — Куба в этом году уже приняла более миллиона иностранных туристов. Об этом в своем аккаунте в Facebook заявила директор по связям с общественностью Министерства туризма Кубы Джанет Айяла.
По ее словам, эта цифра была получена от разных туристических агентств, что является «позитивным моментом в условиях давления и неблагоприятных обстоятельств», включая ущерб, причиненный ураганом «Ирма».
В 2017 году Куба приняла свой первый миллион иностранных туристов 5 марта, на три дня раньше, чем в этом году.
Отметим, что туризм является вторым по величине источником доходов Кубы и рассматривается в качестве экономического двигателя, содействующего развитию других секторов.
В прошлом году Кубу посетили 4,7 млн туристов, а цель на 2018 год — пять миллионов. Основная доля иностранных туристов приходится на Канаду, затем идут Великобритания, Франция и Испания.
Правительство Кубы приступает к реализации инвестиционной программы для открытия к 2020 году 90 тыс. номеров в государственных гостиницах. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина будет присутствовать на церемонии передачи президентской власти в Чили На ВЭФ по Латинской Америке обсуждают поиск нового источника роста экономики Конгресс Перу вновь рассмотрит вопрос об импичменте президента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Атомные подлодки РФ дошли до США166
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео465
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле318
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение