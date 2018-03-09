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Полиция изъяла более 700 килограммов метамфетамина на севере Мексики
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Полиция изъяла более 700 килограммов метамфетамина на севере Мексики 

Вести.Ru 9 марта 2018
В Мексике в штате Нижняя Калифорния Северная правоохранители изъяли партию метамфетамина весом 740 килограммов. Такая информация появилась в заявлении Генеральной прокуратуры страны, опубликованном в четверг, 8 марта.
Как уточняется, наркотики были обнаружены в процессе обыска одного из складов в муниципалитете Плайас-де-Росарито. В связи с обнаружением крупной партии наркотиков было начато расследование, передает ТАСС.
За последние годы в Мексике резко возросло производство синтетических наркотиков. В 2009 году на границе США с Мексикой правоохранительными органами страны было перехвачено 3,2 тонны метамфетамина, в 2017 году — около 26 тонн наркотиков.
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