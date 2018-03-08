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В Бразилии за коррупцию осудили экс-главу Petrobras, сообщили СМИ
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В Бразилии за коррупцию осудили экс-главу Petrobras, сообщили СМИ 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Суд в Бразилии приговорил бывшего главу нефтегазового гиганта Petrobras Алдемира Бендини к 11 годам тюрьмы, сообщает агентство Efe.
По данным агентства, Бендини был признан виновным в коррупции и отмывании денежных средств.
Ранее бразильская прокуратура предъявила обвинения Бендини, заявив, что, возглавляя Petrobras, он получил 3 миллиона реалов (907 тысяч долларов) взяток от строительной фирмы Odebrecht.
Ранее судья Атаиде Рибейро Коста заявлял, что в случае признания Бендини виновным ему будет грозить до 25 лет тюремного заключения.
Бендини стал гендиректором компании в начале 2015 года после отставки Марии дас Грасас Фостер в связи с коррупционным скандалом. Нынешний приговор судьи предполагает, что коррупция в компании продолжалась и после начала расследования в рамках антикоррупционной операции под названием «Автомойка». В конце мая 2016 года Petrobras возглавил Педро Паренте.
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