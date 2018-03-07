Ещё
Скончался последний диктатор Латинской Америки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скончался последний диктатор Латинской Америки 

Вести.Ru 7 марта 2018
В возрасте 90 лет скончался последний глава аргентинской военной хунты Рейнальдо Биньоне. Он умер в военном госпитале. В госпиталь из тюрьмы Биньоне доставили после того, как у него резко ухудшилось состояние здоровья.
Биньоне был приговорен к четырем пожизненным срокам за преступления, совершенные диктаторским режимом, напоминает ТАСС. В мае 2016 года суд признал Рейнальдо Биньон виновным в преступлениях против человечности. Речь, в частности, шла о Плане «Кондор». В 1970-1980-х годах операцию по ликвидации политических оппонентов совместно проводили военные режимы Аргентины, Боливии, Бразилии, Парагвая, Уругвая и Чили.
За годы военной диктатуры в Аргентине бесследно исчезли 18 тысяч человек. При этом оппозиция и правозащитные организации считают, что хунта уничтожила не менее 30 тысяч аргентинцев.
Власть в Аргентине 24 марта 1976 года захватили военные во главе с генералом Хорхе Виделой. Тогда был распущен парламент, приостановлена деятельность политических партий и профсоюзов, а также введен комендантский час.
Рейнальдо Биньоне стал последним президентом Аргентины, назначенным военной хунтой. Он правил с июля 1982 года, а в декабре 1983 года передал власть избранному президенту Раулю Альфонсине.
Вести.Ru: последние новости
Оппозиция Венесуэлы просит ООН не присылать миссию В ООН сорвано выступление о нарушениях Украиной прав крымчан В Минобороны РФ назвали "ничтожеством" главу военного ведомства Великобритании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России266
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям184
Атомные подлодки РФ дошли до США167
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео471
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле320
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение