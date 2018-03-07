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Вернувшись из поездки в Бразилию, туристы умирают от желтой лихорадки
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Вернувшись из поездки в Бразилию, туристы умирают от желтой лихорадки 

МедикФорум 7 марта 2018
Фото: МедикФорум
Легкость совершения поездок не должна отменять бдительность и обязательную вакцинацию. Швейцарское Федеральное ведомство по здравоохранению предупредило туристов, путешествующих в Бразилию, об опасности заражения желтой лихорадкой. Ведомство фиксирует рост заболеваемости среди любителей экзотических стран, не получивших перед поездкой прививку. В одном из случаев поездка закончилась для швейцарца летально. Желтая лихорадка в сельских районах Бразилии является вполне привычным явлением. Однако в этом летнем сезоне (в Бразилии оно приходится на декабрь-февраль) заболеваемость необычно высока. Болезнь распространяется в регионы, где она раньше не встречалась. С июля 2017 г. по февраль 2018 г. зарегистрированы 723 подтвержденных случаев желтой лихорадки. 237 из них закончились смертельным исходом. Желтой лихорадкой в Бразилии, распространющейся через укусы кровососущих насекомых, заболевают не только местные жители, но и непривитые иностранные туристы. Кроме швейцарца сообщается о смерти туристов из Чили, Аргентины, Румынии.
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