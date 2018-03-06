Глава мексиканского наркокартеля умер в больнице после перестрелки с полицией 

Лидер мексиканского наркокартеля «Халиско‐Новое поколение» умер в госпитале после перестрелки с полицией. Столкновение произошло в городе Сикуиран.
Сотрудники полиции задержали Хосе Альфредо Хименес Альварадо, который получил ранения во время перестрелки в мексиканском городе Сикуиран. Позже он скончался от полученных ран в больнице, сообщил сайт «Мир 24».
Чтобы точно идентифицировать личность погибшего, будет проведена генетическая экспертиза.
Молодого блогера Хуана Луиса Лагунаса расстреляли в мексиканском баре
из-за оскорбительного замечания в адрес лидера наркокартеля. Погибшему было 17 лет.