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Глава мексиканского наркокартеля умер в больнице после перестрелки с полицией
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Глава мексиканского наркокартеля умер в больнице после перестрелки с полицией 

360tv.ru 6 марта 2018
Лидер мексиканского наркокартеля «Халиско‐Новое поколение» умер в госпитале после перестрелки с полицией. Столкновение произошло в городе Сикуиран.
Сотрудники полиции задержали Хосе Альфредо Хименес Альварадо, который получил ранения во время перестрелки в мексиканском городе Сикуиран. Позже он скончался от полученных ран в больнице, сообщил сайт «Мир 24».
Чтобы точно идентифицировать личность погибшего, будет проведена генетическая экспертиза.
Молодого блогера Хуана Луиса Лагунаса расстреляли в мексиканском баре
из-за  оскорбительного замечания в адрес лидера наркокартеля. Погибшему было 17 лет.
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